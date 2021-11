Series y cortos para ver antes del “Cowboy Bebop” de Netflix

Este viernes, Netflix estrena una de sus nuevas series más esperadas de este año, su adaptación “live action” - con actores de carne y hueso – de la enormemente influyente serie animada japonesa de acción Cowboy Bebop, creada por el legendario animador Shinichiro Watanabe, uno de los nombres más importantes de la industria del anime contemporánea.

Antes – o después - de ver la nueva versión de Bebop, sin embargo, los espectadores pueden querer visitar algunos otros trabajos de Watanabe que están disponibles en streaming en Paraguay:

COWBOY BEBOP (1998)

¿Dónde la veo?: Netflix, Crunchyroll

Antes de ver la adaptación de Netflix, es buena idea echarle un vistazo a la serie original, una de las producciones animadas japonesas más influyentes de todos los tiempos, que afortunadamente está disponible no solo en una sino en dos plataformas de streaming habilitadas en Paraguay. Una espectacular mezcla de influencias de “western”, cine “noir” y ciencia ficción futurista con una ecléctica banda sonora a cargo de la legendaria compositoria Yoko Kanno, cuyo trabajo iría a definir gran parte de la trayectoria de Watanabe y quien regresó para componer la banda sonora de la nueva versión “live action” de la serie.

La historia trascurre en un Sistema Solar que ha sido colonizado y terraformado por la humanidad, y sigue las aventuras de los cazarrecompensas Spike Spiegel, Jet Black y Faye Valentine – a quienes luego se suma la excéntrica niña “hacker” Ed - , la tripulación de la nave Bebop, que recorren el espacio buscando criminales qué atrapar y entregar por dinero.

Cowboy Bebop también tuvo un largometraje, subtitulado Knockin’ on Heaven’s Doors, estrenado en 2001, que fue dirigido por Watanabe pero no está disponible en “streaming” en Paraguay.

ANIMATRIX (2003)

¿Dónde la veo?: HBO Max

Animatrix es una serie de cortometrajes ambientados en el universo de la saga cinematográfica Matrix, contando historias directa o indirectamente relacionadas a los eventos de las tres películas, dirigidos por algunos de los principales nombres en el mundo del anime. Shinichiro Watanabe dirigió dos cortos: “La historia del chico”, un relato que sigue a un estudiante de secundaria que comienza a despertar de la Matrix en su colegio; y “La historia del detective”, que sigue a un investigador privado que va tras la pista de Trinity, antes del primer encuentro entre ella y Neo.

TERROR IN RESONANCE (2014)

¿Dónde la veo?: Netflix

Otra creación original de Watanabe, Terror in Resonance es un thriller de suspenso que gira en torno a dos adolescentes que roban un arma nuclear y amenazan con usarla para destruir Tokio si es que las autoridades no logran descifrar un complicado acertijo. Una solitaria estudiante de secundaria acaba conociendo accidentalmente a los jóvenes terroristas, y descubre sus verdaderas razones para hacer lo que están haciendo. Terror in Resonance es la cuarta colaboración entre Watanabe y Yoko Kanno, luego de Cowboy Bebop, el drama musical Kids on the Slope (2012) y la irreverente aventura de ciencia ficción Space Dandy (20149.

BLADE RUNNER: BLACK OUT 2022 (2017)

¿Dónde la veo?: YouTube, Crunchyroll

Un de tres cortometrajes producidos como introducciones para la película de Denis Villeneuve Blade Runner 2049, la muy esperada secuela del clásico de ciencia ficción de Ridley Scott Blade Runner (1982). De 15 minutos de duración, Black Out 2022 trascurre tres años después de los eventos de Blade Runner – que se desarrollaba en 2019 – y sigue a un grupo de replicantes (humanos artificiales) que inician un ataque para intentar impedir que los replicantes siguan siendo cazados y destruidos por sus creadores, la corporación Tyrell, y las autoridades en general.

CAROLE & TUESDAY (2019)

¿Dónde la veo?: Netflix

La serie más reciente de Shinichiro Watanabe es una comedia dramática musical que trascurre en una versión terraformada de Marte. Tuesday, la hija de una poderosa política, huye de su casa llevando solo un maletín de ropa y su guitarra, con el sueño de convertirse en una estrella de la música. En una gigantesca metrópolis conoce a Carole, una huérfana refugiada que llegó a Marte desde la Tierra y toca un piano electrónico en la calle. Ambas deciden colaborar y convertirse en un dúo.

Otras series que Watanabe no dirigió pero en las que colaboró que están disponibles en “streaming” son Ergo Proxy (2006), en Netflix; y la recién estrenada Blade Runner: Black Lotus, en Crunchyroll.