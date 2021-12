Primer tráiler de “Peacemaker”, serie de “El escuadrón suicida” con John Cena

HBO presentó este viernes el primer tráiler de su serie Peacemaker, que protagonizará John Cena, de nuevo en el papel del mercenario que interpretó en la película de superhéroes El escuadrón suicida.

La serie trascurre luego de los eventos de la película, y encuentra a Peacemaker de nuevo bajo custodia del Gobierno de los Estados Unidos, que lo pone al frente de un nuevo equipo para llevar a cabo misiones clandestinas que lo llevarán a cuestionar su patriotismo.

Cena protagoniza junto a Steve Agee (El escuadrón suicida), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Robert Patrick (Perry Mason), Jennifer Holland (El escuadrón suicida), Freddie Stroma (Bridgerton) y Chukwudi Iwuji (Designated Survivor).

James Gunn, director de El escuadrón suicida, es el guionista y encargado de la serie.

Peacemaker tendrá su estreno en la plataforma HBO Max a nivel mundial el 12 de enero.