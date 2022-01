¿Qué se estrena en cines de Paraguay en febrero?

El mes de febrero trae algunos importantes estrenos a cines de Paraguay, incluyendo la continuación del éxito de 2017 Asesinato en el Expreso de Oriente, una nueva película paraguaya y varias otras propuestas.

Estos son los estrenos anunciados para febrero en cines de Paraguay:

MOONFALL (jueves 3)

La nueva película del director Roland Emmerich, realizador de películas como Día de la Independencia, El día después de mañana, 2012 o Midway, marca un regreso del cineasta alemán al “cine desastre”, siguiendo una historia que pone a la humanidad en peligro de extinción cuando una fuerza misteriosa saca de órbita a la Luna y la pone en trayectoria de colisión con la Tierra. Halle Berry (Herida), Patrick Wilson (El conjuro 3), John Bradley (Game of Thrones), Michael Peña (Tom y Jerry) y Donald Sutherland (Ad Astra) protagonizan.

A UN CLICK DE DISTANCIA (jueves 3)

La actriz Natalie Morales (Pequeños secretos) dirige y protagoniza este drama sobre la amistad que florece entre una instructora “online” de español y un hombre que toma sus lecciones. Mark Duplass (Creep 2) y Desean Terry (The Morning Show) completan el elenco.

ALARMA EN LAS ALTURAS (jueves 3)

Este filme de suspenso sigue a un grupo de personas que se ven atrapadas en el aire cuando el globo en el que estaban celebrando acaba saliéndose de control y volando sobre el mar. William Baldwin (Gossip Girl) protagoniza.

KA’AVO (jueves 10)

La nueva película del cineasta paraguayo Héctor Rodríguez, realizador de Gritos del Monday, es un filme de suspenso y acción que gira en torno a una planta medicinal que podría ser la respuesta para sanar enfermedades incurables, un secreto lucrativo por el que muchos podrían llegar a matar. Lucía Maciel, José Morán y Fabián Aguilera actúan.

MUERTE EN EL NILO (jueves 10)

La secuela del filme Asesinato en el Expreso de Oriente vuelve a poner al detective Hércules Poirot en medio de una intriga sangrienta, esta vez en un crucero de lujo que recorre las aguas del río Nilo de Egipto, y donde uno de sus pasajeros ha sido asesinado. Kenneth Branagh dirige y protagoniza junto a Gal Gadot (Alerta roja), Armie Hammer (Rebecca), Annette Benning (Capitana Marvel), Russell Brand (Trolls), Rose Leslie (Game of Thrones), Sophie Okonedo (Hellboy) y Letitia Wright (Avengers: Endgame), entre otros.

CÁSATE CONMIGO (jueves 10)

En esta comedia romántica, una popular cantante descubre que su pareja la ha estado engañando, y decide casarse con un hombre común y corriente al que vio en uno de sus conciertos. Jennifer López (Estafadoras de Wall Street), Owen Wilson (La Crónica Francesa) y el cantante Maluma protagonizan bajo la dirección de Kat Coiro.

UNCHARTED (jueves 17)

Tom Holland (Spider-Man: Sin camino a casa) protagoniza esta adaptación de la popular serie de videojuegos de Naughty Dog para PlayStation. Holland interpreta al cazador de tesoros Nathan Drake, quien junto a su mentor Sullivan busca un legendario tesoro. Junto a Holland actúan Mark Wahlberg (Todo el dinero del mundo), Antonio Banderas (Duro de cuidar 2) y Sophia Ali (Grey’s Anatomy). Dirige Ruben Fleischer (Venom).

CYRANO (jueves 24)

Una adaptación del clásico literario Cyrano de Bergerac. Un poeta perdidamente enamorado de una mujer llamada Roxanne, no se atreve a revelarle sus sentimientos, temeroso de que lo pueda rechazar por sus diferencias físicas. Por eso, decide ayudar a un hombre llamado Christian a conquistar a Roxanne escribiendo cartas de amor por él. Peter Dinklage (Game of Thrones), Haley Bennett (Hillbilly: Una elegía rural), Kelvin Harrison Jr. (El juicio de los 7 de Chicago), Bashir Salahuddin (GLOW) y Ben Mendelsohn (The Outsider) actúan bajo la dirección de Joe Wright (Las horas más oscuras).

FOBIAS (jueves 24)

Una antología de terror que sigue varias historias paralelas de personas con distintas fobias que son atormentadas por un desquiciado médico.

EL NIDO (jueves 24)

Este filme italiano de suspenso sigue a un niño paraplégico que vive con su madre en una remota mansión. A pesar de sus deseos de ver el mundo, el niño se ve atrapado por la influencia de su madre.