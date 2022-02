Anuncian las nominaciones a los premios Óscar

Los actores Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan fueron los encargados de presentar este martes las nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, uno de los galardones anuales más importantes de la industria del cine.

Edición 94 de los premios Óscar, que revelará los ganadores votados por los alrededor de 9.500 miembros de la Academia, se entregarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el domingo 27 de marzo.

El premio principal, el de mejor película, tendrá como competidores al drama en blanco y negro Belfast, el filme independiente CODA, la comedia negra de Netflix No miren arriba, el premiado filme japonés Drive my Car, la superproducción de ciencia ficción Duna, el drama biográfico Rey Richard, el filme juvenil Licorice Pizza, el thriller de suspenso El callejón de las almas perdidas , el western El poder del perro y el musical Amor sin barreras.

Los cineastas que competirán por el premio al mejor director son Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi por Drive my Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por El poder del perro y el legendario Steven Spielberg por Amor sin barreras.

Los nominados al premio al mejor actor principal son el español Javier Bardem por Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, Tick... Boom!, Will Smith por Rey Richard y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth.

En la categoría de mejor actriz principal compiten Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos y Kristen Stewart por Spencer.

Las nominadas al premio a la mejor actriz secundaria son Jessie Buckley por La hija oscura, Ariana DeBose por Amor sin barreras, Judi Dench for Belfast, Kirsten Dunst por El poder del perro y Aunjanue Ellis por Rey Richard.

La categoría de mejor actor de reparto tendrá como contendientes a Ciarán Hinds por Belfast, Troy Kotsur por CODA, Jesse Plemons por El poder del perro, J.K. Simmons por Being the Ricardos y Kodi Smit-McPhee, también por El poder del perro.

Por el premio a la mejor película animada competirán Flee, La familia Mitchell vs las máquinas, el filme de Pixar Luca y las películas de Disney Encanto y Raya y el último dragón.

La categoría de mejor película internacional, que este año no tiene representantes hispanos, se dirimirá entre Drive my Car, de Japón; Flee, de Dinamarca; Fue la mano de Dios, de Italia; Lunana, de Bután; y The Worst Person in the World, de Noruega.

Las películas que competirán por el premio al mejor guion original son Belfast, No miren arriba, Rey Richard, Licorice Pizza y el filme noruego The Worst Person in the World. Por otro lado, las contendientes al premio al mejor guion adaptado son CODA, Drive my Car, Duna, La hija perdida y El poder del perro.

En la categoría de mejor vestuario competirán Cyrano, Duna, Amor sin barreras, la película de Disney Cruella y la última película de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas.

Otra película de Disney, Encanto, competirá en la categoría de mejor banda sonora original junto a No miren arriba, Duna, El poder del perro y la última película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas.

La categoría de mejor canción original incluirá a populares artistas como Sebastián Yatra por su canción Dos oruguitas de Encanto, y Billie Eilish por No Time to Die, la canción del filme de James Bond Sin tiempo para morir.