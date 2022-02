¿Dónde puedo ver las películas nominadas a los Óscar?

Hoy fueron anunciadas las nominaciones a los premios Óscar, los principales galardones que Hollywood entrega cada año a lo más destacado del cine.

Y aunque muchas de las candidatas aún no pueden verse en Paraguay, la mayoría de las películas sí están disponibles en los distintos servicios de streaming o en cines, así que te contamos dónde podés encontrar las películas nominadas:

En cines

Actualmente solo dos de las películas nominadas a los premios Óscar están en cartelera en cines de Paraguay.

Una de ellas es El callejón de las almas perdidas, el thriller de suspenso de Guillermo del Toro, protagonizado por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett, que acumula cuatro nominaciones incluyendo una en la categoría de mejor película.

La otra es Spider-Man: Sin camino a casa, la última entrega de la saga del superhéroe de Marvel protagonizada por Tom Holland, que logró una sola nominación, en la categoría de mejores efectos visuales.

Sin embargo, otras tres películas nominadas tienen programado su estreno en cines de Paraguay en las próximas semanas y meses: Licorice Pizza (tres nominaciones incluyendo mejor película) el 17 de febrero, Belfast (siete nominaciones incluyendo mejor película) el 10 de marzo y Cyrano (nominada a mejor diseño de vestuario) el 14 de abril.

En Netflix

La película con más nominaciones a esta edición de los premios Óscar, El poder del perro, está disponible en Netflix.

Este drama protagonizado por Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee, que trascurre en la década de 1920, logró nada menos que 12 nominaciones incluyendo candidaturas en mejor película, mejor dirección para Jane Campion, y nominaciones para Cumberbatch, Plemons, Smit-McPhee y Dunst en las categorías actorales.

También está disponible en Netflix No miren arriba, la comedia negra apocalíptica de Adam McKay, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como astrónomos que intentan advertir al mundo de la llegada de un destructivo cometa. Está nominada a cuatro premios incluido el de mejor película.

Igualmente está disponible en la plataforma el drama La hija oscura, el debut como directora de la actriz Maggie Gyllenhaal, que logró tres nominaciones: mejor película, mejor actriz para Olivia Colman y mejor actriz secundaria para Jessie Buckley.

Otra opción en Netflix es Tick, Tick... Boom!, un musical dirigido por Lin-Manuel Miranda y protagonizado por Andrew Garfield, que está nominada a dos Óscar, incluyendo mejor actor para Garfield.

También está disponible la irreverente La familia Mitchell vs las máquinas, nominada a mejor película animada.

Al igual que el drama italiano Fue la mano de Dios, del celebrado cineasta Paolo Sorrentino, que es la representante de Italia en la categoría de mejor película internacional.

Netflix también tiene disponibles los cortos Audible, Lead me Home y Tres canciones para Benazir, nominados en la categoría de mejor cortometraje documental; al igual que Robin Robin, candidata al premio al mejor cortometraje animado.

Además, Netflix estrenará el 18 de febrero la nueva película del cineasta español Pedro Almodóvar, Madres paralelas, que está nominada a dos premios: mejor actriz para Penélope Cruz y mejor banda sonora original.

En Amazon Prime Video

En esta plataforma está disponible aclamado drama “indie” CODA, la historia de una mujer y su vida con sus padres sordos, tiene tres nominaciones incluyendo una a mejor película y una a mejor actor secundario para Troy Kotsur.

Igualmente los suscriptores pueden ver allí Being the Ricardos, la película del director Aaron Sorkin sobre las estrellas del legendario programa cómico de televisión estadounidense I Love Lucy. La película tiene tres nominaciones: mejor película, mejor actor para Javier Bardem y mejor actriz para Nicole Kidman.

Además está disponible la comedia Un príncipe en Nueva York 2, con Eddie Murphy, que consiguió una nominación al Óscar al mejor maquillaje y peinados.

En HBO Max

En esta plataforma está disponible la superproducción de ciencia ficción Duna, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa y Zendaya, entre otros.

Esta adaptación del clásico literario de ciencia ficción Dune, de Frank Herbert, es la segunda película con más nominaciones en la edición actual de los Óscar con diez candidaturas, entre ellas una al premio a la mejor película.

También se encuentra disponible Rey Richard, el drama biográfico sobre las tenistas Venus y Serena Williams y su padre, que consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, mejor actor para Will Smith y mejor actriz secundaria para Aunjanue Ellis.

En Apple TV+

La única película del servicio de streaming de Apple en competencia es la excelente La tragedia de Macbeth, dirigida por Joel Coen en base a la clásica obra de William Shakespeare. Esta película suma dos nominaciones, incluyendo el premio a mejor actor para Denzel Washington.

En Disney+

La plataforma de Disney tiene tres de las cinco películas nominadas a mejor filme animado, entre las cuales sobresale el musical Encanto, una historia de fantasía ambientada en Colombia que además de su nominación a esa categoría logró otras dos menciones en mejor canción original (por el tema Dos oruguitas, cantado por Sebastián Yatra) y mejor banda sonora original.

También están disponibles en Disney+ Raya y el último dragón y la película de Pixar Luca, ambas nominadas a mejor filme animado.

Y también puede verse en esa plataforma Cruella, la película basada en la villana de 101 Dálmatas, protagonizada por Emma Stone, que logró nominaciones a mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peinados.

Finalmente, está disponible la película de Marvel Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, nominada al Óscar a los mejores efectos visuales.

En Star+

Esta plataforma tiene disponible el largometraje documental Summer of Soul, dirigido por el músico Questlove, que gira en torno a un legendario festival de música en Harlem Nueva York, en 1969. La película está nominada a mejor largometraje documental.

También está disponible la comedia de acción Free Guy, con Ryan Reynolds, candidata al Óscar a los mejores efectos visuales.

En Google TV

Está disponible para compra vía Google TV el drama independiente Cuatro días más, protagonizado por Glenn Close y Mila Kunis, nominado al premio a la mejor canción original por el tema Somehow You Do, de Diane Warren.

Esa plataforma también tiene disponible para alquiler o compra Sin tiempo para morir, la nueva película de la saga James Bond, que está nominada a tres premios incluyendo el de mejor canción original por No Time to Die, cantada por Billie Eilish.