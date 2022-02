Las series que Netflix estrenará en marzo

Bridgerton, una de las series más exitosas de la historia de Netflix, regresa a finales de marzo con su segunda temporada, pero más allá de esa serie la plataforma prepara una larga lista de estrenos de todos los géneros y de todo el mundo.

Estas son las series que Netflix estrenará en Latinoamérica y el resto del mundo este mes:

Guardianes de la Justicia (martes 1)

Esta serie de sátira oscura al género de los superhéroes combina animación e imágenes reales para contar la historia de dos héroes que intentan impedir una guerra nuclear. Diamond Dallas Page, Sharni Vinson y Denise Richards protagonizan.

Ritmo salvaje (miércoles 2)

Una nueva serie colombiana sobre jóvenes que se enfrentan en una competencia de baile. Paulina Dávila y Greeicy Rendón protagonizan.

¿Sabes quién es? (jueves 3)

Toni Collette (El callejón de las almas perdidas) y Bella Heathcote (The Man in the High Castle) protagonizan esta serie de suspenso que sigue a una mujer que debe descubrir los secretos de su madre luego de que esta demuestre una impresionante habilidad para la violencia.

Medianoche en el Pera Palace (jueves 3)

Esta serie turca sigue a una periodista que descubre que una puerta en un hotel de Estambul le permite viajar en el tiempo al año 1919, donde acaba metiéndose en una conspiración política. Hazal Kaya protagoniza.

He-Man y los Amos del Universo, temporada 2 (jueves 3)

Nuevos episodios de esta nueva versión de la clásica serie animada de fantasía de los años ‘80 He-Man y los Amos del Universo.

Mentiras (viernes 4)

Una adaptación española de la serie británica Liar, que sigue a una mujer que intenta probar que fue abusada sexualmente por un prestigioso cirujano. Ángela Cremonte y Javier Rey protagoniza.

The Last Kingdom, temporada 5 (miércoles 9)

Regresa con nuevos episodios esta serie bélica histórica sobre los conflictos entre vikingos y anglo-sajones hacia finales del Siglo I. La serie está basada en las novelas The Saxon Stories, de Bernard Cornwell.

Kotaro vive solo (jueves 10)

Esta serie animada japonesa, basada en un manga de Mami Tsumura, sigue a un dibujante que debe cuidar a su nuevo vecino, un niño de cinco años que vive solo.

Érase una vez (pero ya no) (viernes 11)

Una comedia española de fantasía que trascurre en un pueblo que está bajo una maldición que impide que la gente se enamore allí. Dos almas enamoradas en la Edad Media reencarnan en la actualidad e intentan romper el hechizo. Protagonizan Sebastián Yatra, Mariana Treviño y Rossy de Palma.

Formula 1: Drive to Survive, temporada 4 (viernes 11)

Nuevos episodios de esta serie documental sobre el mundo de las carreras de Fórmula 1 y sus estrellas.

Vamos Zenko (martes 15)

Una nueva serie infantil de los estudios DreamWorks, sobre un grupo de niños que forma un equipo secreto para ayudar a resolver los problemas de su pueblo.

Dale gas (miércoles 16)

Una nueva serie mexicana que sigue a un joven corredor de carreras callejeras de autos que, luego de una tragedia, intenta reconstruir su vida. Benny Emmanuel protagoniza.

Recursos humanos (viernes 18)

Un “spin-off” de la serie animada de comedia sexual Big Mouth, que sigue a los monstruos hormonales de esa serie en sus aventuras de oficina.

Monstruos de Cracovia (viernes 18)

Una serie polaca de terror que sigue a un grupo de investigadores de lo paranormal que enfrentan peligros sobrenaturales en la ciudad de Cracovia.

La luz de la noche, parte 3 (viernes 18)

Regresa esta serie taiwanesa de suspenso que trascurre en la década de 1980 en una “zona roja” de la ciudad de Taipei y gira en torno a un conflictivo club nocturno.

La vida en risa (viernes 18)

Esta serie francesa sigue a cuatro jóvenes comediantes que buscan llegar a la gloria en el mundo de la comedia “stand up” en París.

Veinticinco, veintiuno (sábado 19)

Un drama romántico surcoreano que sigue a una joven esgrimista que, persiguiendo sus ambiciones, conoce a un trabajador que intenta rearmar su vida.

Las inclemencias del amor (domingo 20)

Una serie romántica surcoreana que sigue los amoríos que surgen dentro de una oficina meteorológica.

Bridgerton, temporada 2 (viernes 25)

Una de las series más exitosas de la historia de Netflix regresa con su segunda temporada, trayendo más historias de intriga y romance en la alta sociedad británica del Siglo XIX.

Propuesta laboral (lunes 28)

Esta serie surcoreana sigue a una mujer que se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas, y descubre que el hombre es su jefe, que le hace una propuesta inesperada.