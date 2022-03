Las canciones nominadas al Óscar

Candidatos de alto perfil disputan este año el premio Óscar a la mejor canción original, con figuras como Beyoncé, Billie Eilish o la compositora 13 veces nominada Diane Warren en competencia, además de la presencia del nuevo musical de Disney, siempre una fuerza mayor en la categoría; y de una de las películas más nominadas del año.

Estas son las canciones que pugnarán por el premio a la mejor canción original en la ceremonia de los premios Óscar, el próximo 27 de marzo:

“Be Alive”, de Beyoncé (Rey Richard)

Beyoncé co-escribió y canta el tema principal de Rey Richard, un drama biográfico sobre la juventud de las campeonas mundiales de ténis Serena y Venus Williams, y su relación con su padre y mentor Richard Williams, interpretado por Will Smith. Rey Richard está nominada a un total de siete premios Óscar, incluyendo los de mejor película, mejor actor para Smith y mejor actriz secundaria para Aunjanue Ellis. La película está disponible en streaming en HBO Max.

“Dos oruguitas”, de Sebastián Yatra (Encanto)

El cantante colombiano Sebastián Yatra es la voz de esta canción compuesta por el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda para el más reciente musical de Disney, Encanto, que además logró otras dos nominaciones a los Óscar: mejor película animada y mejor banda sonora original. La película puede verse en la plataforma Disney+.

“Down to Joy”, de Van Morrison (Belfast)

Con música y letra del cantautor irlandés Van Morrison, la canción Down to Joy es el tema principal de Belfast, un drama semi-biográfico del director Kenneth Branagh sobre una familia en una época convulsa de la historia de Irlanda. Belfast, con un total de siete nominaciones a los Óscar incluyendo mejor película, se estrenará en cines de Paraguay este jueves.

“No Time to Die”, de Billie Eilish (Sin tiempo para morir)

La joven cantante estadounidense Billie Eilish se unió al ilustre listado de artistas que ponen música a películas de James Bond con No Time to Die, la canción que abre la última película de Daniel Craig como el agente 007. Las dos últimas canciones de películas de James Bond – Skyfall de Adele y Writing’s on the Wall de Sam Smith – ganaron el Óscar a la mejor canción original, y queda por ver si No Time to Die puede extender la racha.

“Somehow You Do”, de Reba McEntyre (Four Good Days)

La estrella de la música country estadounidense Reba McEntyre canta una canción escrita y compuesta por Diane Warren en el drama Four Good Days, una historia sobre drogadicción que protagonizan Glenn Close y Mila Kunis. Con Somehow You Do, Diane Warren suma unas asombrosas 13 nominaciones a los Óscar, habiendo sido candidata previamente por canciones de películas como Con Air, Armageddon y Pearl Harbor.