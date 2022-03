Primer tráiler de “Ms. Marvel”, la nueva serie del universo de Avengers

Marvel Studios presentó hoy el primer adelanto de una de sus nuevas series del año, Ms. Marvel, basada en la galardonada serie de cómics del mismo nombre, que será la segunda serie televisiva en sumarse al “universo cinematográfico Marvel” en lo que va del año, luego de Moon Knight.

Kamala Khan es una adolescente de una familia pakistaní que vive en Nueva Jersey y es fan de los Vengadores, en especial de la Capitana Marvel, Carol Danvers. Sin embargo, un inesperado incidente acaba otorgándole poderes que le permitirán convertirse en una heroína como sus ídolos.

La actriz debutante Iman Vellani protagoniza como Kamala, y Marvel Studios ya confirmó que Vellani protagonizará también junto a Brie Larson la película The Marvels, la continuación de Capitana Marvel (2019), que llegará a cines en 2023.

El elenco de la serie incluye también a Aramis Knight (Into the Badlands) y Matt Lintz (The Walking Dead), entre otros.

Ms. Marvel se estrenará en la plataforma de streaming Disney+ el miércoles 8 de junio.