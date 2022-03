Óscar 2022: la lista completa de los ganadores

Presentamos el listado completo de películas ganadoras de la edición 94 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Las películas ganadoras están resaltadas en negritas.

Mejor película

Belfast, producida por Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik y Tamar Thomas

CODA, producida por Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger

No miren arriba, producida por Adam McKay y Kevin Messick

Drive My Car, producida por Teruhisa Yamamoto

Duna, producida por Denis Villeneuve, Mary Parent y Cale Boyte

Rey Richard, producida por Will Smith, Tim White y Trevor White

Licorice Pizza, producida por Paul Thomas Anderson, Sara Murphy y Adam Somner

El callejón de las almas perdidas, producida por Guillermo del Toro, Bradley Cooper y J. Miles Dale

El poder del perro, producida por Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning y Roger Frappier

Amor sin barreras, producida por Steven Spielberg y Kristie Macosko Krieger

Mejor dirección

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (El poder del perro)

Steven Spielberg (Amor sin barreras)

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Will Smith (Rey Richard)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Mejor actriz

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (La hija oscura)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor actor secundario

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Mejor actriz secundaria

Ganadora: Ariana DeBose (Amor sin barreras)

Jessie Buckley (La hija oscura)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (Rey Richard)

Mejor película animada

Encanto (dirigida por Jared Bush y Byron Howard)

Flee (dirigida por Jonas Poher Rasmussen)

Luca (dirigida por Enrico Casarosa)

La familia Mitchell vs las máquinas (dirigida por Mike Rianda)

Raya y el último dragón (dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada)

Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

The Worst Person in the World (Noruega)

Mejor guion original

Belfast (por Kenneth Branagh)

No miren arriba (por Adam McKay)

Rey Richard (por Zach Baylin)

Licorice Pizza (por Paul Thomas Anderson)

The Worst Person in the World (por Eskil Vogt y Joachim Trier)

Mejor guion adaptado

CODA (por Sam Hedler)

Drive My Car (por Ryusuke Yamaguchi)

Duna (por Denis Villeneuve, Jon Spaiths y Eric Roth)

La hija oscura (por Maggie Gyllenhaal)

El poder del perro (por Jane Campion)

Mejor banda sonora original

Ganador: Duna (por Hans Zimmer)

No miren arriba (por Nicholas Britell)

Encanto (por Germaine Franco)

Madres paralelas (por Alberto Iglesias)

El poder del perro (por Johnny Greenwood)

Mejor canción original

Be Alive, de Rey Richard (música y letra de Beyoncé y DIXSON)

Dos Oruguitas, de Encanto (música y letra de Lin-Manuel Miranda)

Down to Joy, de Belfast (música y letra de Van Morrison)

No Time to Die, de Sin tiempo para morir (música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell)

Somehow You Do, de Four Good Days (música y letra de Diane Warren)

Mejor dirección de fotografía

Ganador: Duna (por Greig Fraser)

El callejón de las almas perdidas (por Dan Laustsen)

El poder del perro (por Ari Wegner)

La tragedia de Macbeth (por Bruno Delbonnel)

Amor sin barreras (por Janusz Kaminski)

Mejor sonido

Ganador: Duna

Belfast

Sin tiempo para morir

El poder del perro

Amor sin barrera

Mejor diseño de producción

Ganador: Duna

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Mejor maquillaje y peinados

Ganador: The Eyes of Tammy Faye

Un príncipe en Nueva York 2

Cruella

Duna

La casa Gucci

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Duna

El callejón de las almas perdidas

Amor sin barreras

Mejor edición

Ganador: Duna

No miren arriba

Rey Richard

El poder del perro

Tick, Tick... Boom!

Mejores efectos visuales

Ganador: Duna

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: Sin camino a casa

Mejor largometraje documental

Ascension (dirigida por Jessica Kingdon)

Attica (dirigida por Stanley Nelson y Traci Curry)

Flee (dirigida por Jonas Poher Rasmussen)

Summer of Soul (dirigida por Questlove)

Writing with Fire (dirigida por Rintu Thomas and Sushmit Ghosh)

Mejor cortometraje documental

Ganador: The Queen of Basketball

Audible

Lead me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor cortometraje de ficción

Ganador: The Long Goodbye

Ala Kachuu

The Dress

On my Mind

Please Hold

Mejor cortometraje animado

Ganador: The Windshield Wiper

Affairs of the Art

Bestia

BoxBallet

Robin Robin