Premios Óscar 2022, minuto a minuto: “Duna” y “Amor sin barreras” comienzan ganando

A las 20:00 (hora de Paraguay) comenzó la edición 94 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, mejor conocidos como los premios Óscar, que en este 2022 vuelven a su tradicional formato presencial en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La ceremonia de hoy es conducida por las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, y sus productores introdujeron una serie de cambios a la transmisión en su afán de lograr mejores ratings, entre ellos la cuestionada decisión de entregar ocho de los 24 premios en una ceremonia previa no televisada, para anunciarlos de forma editada en la gala principal.

Sin sorpresas, “Duna” gana mejor dirección de fotografía y mejores efectos visuales

El cinematógrafo Greig Fraser, en su segunda nominación, se llevó el Óscar a la mejor dirección de fotografía por Duna, por su trabajo en encuadrar y filmar el desierto alienígena en que trascurre la película. En esa categoría también estaban nominados Amor sin barreras, La targedia de Macbeth, El poder del perro y El callejón de las almas perdidas.

También estaba cantada la victoria de Duna en la categoría de mejores efectos visuales, donde se impuso a populares superproducciones como la película de James Bond Sin tiempo para morir, Free Guy, Spider-Man: Sin camino a casa y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Ariana DeBose gana el premio a la mejor actriz secundaria

La actriz Ariana DeBose fue la primera en recoger un Óscar en la ceremonia al ganar el premio a la mejor actriz secundaria por Amor sin barreras, por el mismo papel que le valió ese premio a Rita Moreno en la versión original de West Side Story estrenada en la década de 1960.

DeBose triunfó en una categoría en la que también estaban nominadas Jessie Buckley (La hija oscura), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (El poder del perro) y Aunjanue Ellis (Rey Richard).

Posteriormente, Jason Momoa y Josh Brolin presentaron el premio al mejor sonido, uno de los galardones entregados antes de la ceremonia principal, que fue otorgado a la película de ciencia ficción Duna.

Beyoncé abrió la ceremonia con música

Serena y Venus Williams dieron inicio a la gala presentando una interpretación de la canción Be Alive, de la película Rey Richard, una de las nominadas al premio a la mejor canción original, cantada por Beyoncé. La actuación incluyó un show de baile en una cancha de ténis, haciendo alegoría a la película sobre las mencionadas tenistas.

La apertura de la ceremonia en sí estuvo a cargo del productor musical DJ Khaled, que hizo una entusiasta presentación de las tres anfitrionas de la noche, las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes., que hicieron un monólogo inicial cargado de chistes que hicieron referencia al racismo, la pandemia de covid-19 y algunas de las controversias que rodearon a los Óscar, como el hecho de que la actriz protagonista de Amor sin barreras, Rachel Zegler, no fue invitada a la ceremonia.

“Duna” gana en el pre-show

De esos ocho premios, cuatro fueron para Duna, la superproducción del director Denis Villeneuve que adapta la novela homónima de Frank Herbert. Estaba previsto que Duna domine en las categorías técnicas, y las apuestas resultaron certeras cuando la película recibió los galardones de Mejor Edición, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción.

Además resultaron ganadores la película The Eyes of Tammy Faye en la categoría de mejor maquillaje y peinados; The Long Goodbye por Mejor Cortometraje; The Windshield Wiper por Mejor Corto Animado; y The Queen of Basketball por Mejor Corto Documental.

