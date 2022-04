Netflix: lo más visto de la semana en Paraguay

Entre las series de Netflix más vistas reina, como era de esperarse, Bridgerton, el drama romántico de época que sigue siendo una de las series más populares de la historia de Netflix (superada solo por El juego del calamar) y que la semana pasada estrenó su muy anticipada segunda temporada.

El segundo puesto lo ocupa la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, una nueva versión de la serie del mismo nombre originalmente estrenada en la década de 1990, que se mantiene desde hace meses como una de las series más populares disponibles en Netflix en Paraguay.

El resto del “top 5″ también lo ocupan otras populares series españolas: Yo soy Betty la fea en el tercer puesto, Pablo Escobar: El patrón del mal en el cuarto, y Pedro el escamoso, recién añadida a Netflix, en el quinto lugar.

Cerrando el listado de las diez series más populares de la semana están la telenovela mexicana Pasión de Gavilanes, la serie colombiana original de Netflix La reina del flow, la telenovela Sin senos no hay paraíso, la serie estadounidense de suspenso For Life y la telenovela argentina Rebelde Way.

Las películas más vistas

Uno de los estrenos de la semana pasada, la comedia dramática argentina Granizo, se convirtió en la película más vista en Netflix en Paraguay en la semana que pasó. La película es protagonizada por Guillermo Francella como un meteorólogo cuya vida se derrumba cuando falla en predecir una gran tormenta.

En el segundo puesto quedó Justicieros, una comedia de acción danesa protagonizada por Mads Mikkelsen que acaba de ser añadida al catálogo de Netflix y tuvo un breve paso por cines de Paraguay en marzo.

El tercer lugar fue para la comedia romántica mexicana Ya veremos (2018), la película mexicana de terror El habitante (2017) y la película de acción Proyecto Géminis (2019), protagonizada por Will Smith y dirigida por Ang Lee.