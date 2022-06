La inolvidable experiencia de la paraguaya Cami Flecha junto a Machine Gun Kelly

El documental “Machine Gun Kelly: la vida de una estrella”, que llegó hoy a la referida plataforma, dedica unos minutos a lo que fue su llegada a Paraguay, en marzo pasado, para el festival Asunciónico. En las imágenes se lo puede ver junto a su novia, la actriz Megan Fox, y también junto a su equipo tanto durante la prueba de sonido en el espacio Idesa y su estadía en el hotel La Misión.

Lea más: Así fue el miniconcierto de Machine Gun Kelly frente a su hotel

Gran parte del segmento dedicado a su visita a Paraguay se centra en la fuerte tormenta que obligó a cancelar el festival, mostrando a los integrantes de su equipo mirando con asombro los fuertes raudales que se desataron en la ciudad. También señala la expectativa que tenían porque los Foo Fighters y, en particular el cantante Dave Grohl, puedan verlos en el escenario del festival.

Antes del improvisado show que brindó frente al hotel, tras convocar al público a través de las redes sociales, Machine Gun Kelly compartió un emotivo momento junto a Cami Flecha. La conversación y el abrazo entre ambos fue inmortalizado en el documental dirigido por Sam Cahill.

“Yo estuve trabajando con la gente de G5 como traductora. Éramos un grupo más grande, pero a mí me tocaba trabajar directamente con ellos para darle una mano con todo lo que necesitaban, tanto traducir como conseguir las cosas. Estar en contacto también con el equipo de producción de ellos. Estuve con ellos todo el tiempo que estuvieron por Paraguay”, detalló Cami.

Añadió que tanto Machine Gun Kelly como su equipo tenían ganas de conocer un poco del Paraguay, por lo que en sus diferentes paradas por la Costanera y el barrio San Jerónimo también fueron acompañados por un guía de nombre José, que brindó detalles y referencias históricas de los diferentes sitios.

En un momento del documental, Cami le exhibe al artista los tatuajes que tiene con referencias a las letras de sus canciones y le expresa cuánto le ayudaron a atravesar momentos difíciles. “Realmente yo soy muy fanática de él hace un tiempito y coincidentemente tenía dos tatuajes con canciones de él que para mí marcaron momentos súper importantes. No quería mostrarles antes para darle esa privacidad, esa tranquilidad de no estar encima de ellos”, comentó.

Añadió que fue en un almuerzo con Olivia, la asistente del artista, donde comenzaron a charlar del tema y le mostró sus tatuajes. “Me preguntó ¿escuchan a Machine Gun Kelly acá? Y le dije que ‘yo le escucho hace un tiempo ya’ y le mostré a ella, pero yo no quería que él vea porque quería que él se sienta tranquilo”, detalló.

Viaje de agradecimiento

En una escena del documental, el artista propone que, como muestra de agradecimiento a Cami por su ayuda durante su estadía en Asunción y ante la cancelación del show en nuestro país, la misma los acompañe al siguiente show de la gira en Brasil.

“Si ves mi cara, yo no podía creer lo que me estaban diciendo y fue así. Literalmente después de ese momento estuvimos organizando todo lo que sería la parte del concierto que hizo afuera del hotel que realmente habla mucho de él, porque él realmente quería dar ese show. Él me dijo ‘yo no voy a dejarle a este país sin darle por lo menos un showcito”, relató al respecto.

Comentó además que tras coordinar dicha presentación, que convocó a cerca de mil personas frente al hotel, se fue a preparar sus valijas y partió con ellos al Brasil. “Realmente yo nunca me fui a un Lollapalooza antes y me invitaron a ver el show desde el costado (del escenario) con el equipo. Poder verle a mi artista favorito desde un lugar tan diferente como el backstage era un sueño. Yo no era muy consciente de todo, cuando volví a Paraguay ahí recién me cayó la ficha de lo que estuve viviendo”, afirmó.

La DJ paraguaya destacó la buena onda, la amabilidad y el respeto de Machine Gun Kelly y todo su equipo. “Realmente yo pasé súper bien en todo ese momento, desde que llegaron a Paraguay hasta el viaje que hice con ellos al Brasil”, añadió.

Cami conversó con ABC desde Nueva York, Estados Unidos, a donde viajó justamente para disfrutar de una nueva presentación del artista que se hará mañana en el Madison Square Garden. Señaló que si bien no sabe si tendrá un nuevo encuentro con Machine Gun Kelly, afirmó que estuvo conversando con su asistente. “Me invitaron pero yo con tal de ver el concierto desde donde sea yo soy feliz, la verdad es que no me importa el lugar”, expresó.

“Me guardo la experiencia en mi corazón”

Cami comentó que si bien firmó un documento en el que accedía al uso de su imagen en el documental, pensó que solamente aparecería un par de segundos. “Jamás pensé que iba a ser así, de mucha participación”, expresó.

Finalmente afirmó que guarda esta experiencia en su corazón. “Fueron momentos muy especiales, muy únicos, que yo sé lo que valen y cuánto valen para mí. Estoy feliz con la oportunidad que me dieron, de poder haber sido parte de esos momentos tanto en Asunción como en Brasil”, acotó.

También señaló que la importancia de haber tratado al artista con respeto y honestidad, y comentó que va a hacer “un cuadro gigante” con el abrazo entre ambos.