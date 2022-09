“Pedro Undercover” llega mañana con humor, romance y acción a los cines

La película celebró anoche su avant-première en el complejo Cinemark, con la presencia de todo el equipo que participó de esta producción de Hei Films como Anna Chase, Mauricio Jortack, Renato Gómez, Esteban Aguirre, el director de fotografía Jero Buman, el guionista Alejandro Cabral, entre otros.

La película, que inicialmente se iba a llamar “Pedro Juan, 2 Caballeros”, tenía previsto estrenarse en el primer semestre de 2020. La llegada de la pandemia obligó a retrasar su llegada a los cines por más de dos años y, según recordó Rodríguez, han pasado más de tres años desde que iniciaron la pre-producción del filme, cuyo rodaje se realizó entre septiembre y octubre del 2019.

Para el director, que ya lleva varios años trabajando en televisión, “Pedro Undercover” se constituyó “en un desafío muy grande por el tamaño de la producción”. No obstante, aseguró que esto también “facilita las cosas porque hay profesionales muy buenos en cada área”.

“Es como que tenés muchos brazos para hacer todo y hacerlo bien en poco tiempo”, acotó.

Rodríguez añadió que el rodaje se desarrolló de manera muy distendida. “Como era una comedia queríamos divertirnos y tratamos de no ser demasiado delicados con detalles técnicos, nos divertimos más que nada”, afirmó.

Marcando el ritmo a los actores

Fátima Fernández Centurión, que estuvo a cargo de la dirección actoral, también destacó el buen ambiente que se generó en el rodaje tanto entre el elenco y el equipo técnico.

“Fue muy divertido hacer, disfruté un montón, me tocó un elenco maravilloso y todos tenían muchísimas ganas de trabajar. Con Robert fue muy lindo trabajar y es la primera vez que yo hago una dirección de actores, generalmente me toca estar como coach, que no es lo mismo”, expresó.

Explicó que al ser coach de actores, en el rodaje la última palabra la tiene el director, pero al asumir la dirección actoral trabajó codo a codo con Rodríguez.

“Hicimos una dupla que me parece que estaba buena y más que nada creo que es demasiado necesario para nuestro cine tener más películas de humor, de nuestro humor. Creo que es una película que hay que venir a disfrutar, disfrutar de nuestra gente, de nuestros actores, que hicieron un trabajo fantástico”, añadió.

“Para mí significa mucho”

Lali González interpreta a Ángela, una doctora que durante una jornada de trabajo en el hospital conoce a Pedro (Enrique Pavón), un agente especial de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Enrique Pavón le está buscando a un pez gordo, que resulta ser su suegro, mi papá y ahí empieza todo”, señaló la actriz. Añadió que si bien esta película se hizo esperar, para ella “valió la pena porque es una película popular para que la gente vaya al cine”.

Para Lali, “Pedro Undercover” tiene además un vínculo muy personal con su vida familiar. “Con esta película volví al cine después de ser mamá, para mí significa mucho”, expresó.

“Quiero que se rían”

Para Enrique Pavón, dar el salto del cine a la televisión fue un gran desafío. “Me sorprendió mucho el día que me ofrecieron el protagónico, yo pensé que iba a hacer un bolo nomás”, recordó.

Señaló que al principio se asustó, pero asumió el reto con mucha responsabilidad y al final terminó divirtiéndose al encarnar a Pedro, este peculiar agente antidrogas.

“Quiero que se rían. Todo lo que hicimos es para que disfruten, va a haber pasión, balacera, traición, amor y lo más importante es la risa”, añadió Pavón, al ser consultado acerca de lo que espera del público.

El actor valoró además el nivel de los profesionales locales que formaron parte de esta película. “Tenemos equipo. Con orgullo podemos decir que tenemos buenos camarógrafos, continuistas, vestuaristas, gente de arte. Lindo equipo tenemos y no tenemos que envidiar a nadie”, expresó.