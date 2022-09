Primer tráiler de “Wendell y Wild”, lo nuevo de Jordan Peele y el director de “Coraline”

Netflix presentó hoy un primer avance de la película animada Wendell y Wild, fruto de una colaboración entre el veterano realizador de cine animado Henry Selick, creador de clásicos de animación cuadro por cuadro como Pesadilla antes de Navidad (1993), Jim y el durazno gigante (1996) y Coraline (2009); y el guionista y director Jordan Peele, aplaudido por sus filmes de terror ¡Huye! (2017), Nosotros (2019) y ¡Nop! (2022).

Dirigida por Selick y escrita en conjunto por este y Peele, la película sigue a una adolescente que acaba formando una tensa alianza con un par de demonios que quieren ingresar al mundo de los vivos.

Peele y su habitual colaborador Keegan-Michael Key ponen voz a los demonios Wendell y Wild, encabezando un elenco de voces que incluye también a Lyric Ross (This is Us), Angela Bassett (Soul), James Hong (Todo en todas partes al mismo tiempo), Tamara Smart (Resident Evil) y Ving Rhames (Misión Imposible: Repercusión).

Wendell y Wild tendrá su estreno mundial el próximo domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y será lanzado en Netflix en todo el mundo el 28 de octubre.