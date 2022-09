Estrenos en cines: terror, animación japonesa, la música de David Bowie y drama desde Argentina

Nada menos que seis películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay.

Una propuesta de terror para cerrar el mes es Sonríe, un thriller que sigue a una mujer que empieza a experimentar apariciones perturbadoras luego de un incidente traumático, lo que la obligará a enfrentar a los fantasmas de su pasado.

Sosie Bacon (Mare of Easttown), Jessie T. Usher (The Boys), Kyle Gallner (Scream) y Rob Morgan (No miren arriba) protagonizan bajo la dirección del debutante Parker Finn.

Similarmente dirigida a los fans del cine de terror está otro estreno de la semana, el filme Invitación al Infierno, que sigue a una mujer quien, luego de la muerte de su madre, descubre un terrible secreto que corre por la sangre de su familia.

La película es protagonizada por Nathalie Emmanuel (Rápidos y Furiosos 9) y Thomas Doherty (Gossip Girl) bajo la dirección de Jessica M. Thompson.

Cine argentino, animación japonesa, la música de Bowie y comedia francesa

Una llamativa novedad que llega hoy a cines de Paraguay, antes de su estreno a fines de octubre en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, es el drama histórico Argentina 1985, que cuenta la historia de un equipo de abogados que arriesga la vida para llevar a juicio a los principales responsables de la dictadura militar que gobernó Argentina.

Ricardo Darín (La odisea de los giles) y Peter Lanzani (Maradona, sueño bendito) encabezan el elenco que dirige Santiago Mitre (La cordillera).

Por otro lado, llega a cines de Paraguay el filme animado japonés Evangelion 3.0+1.0 Triple, la conclusión de la tetralogía de películas “Rebuild” basadas en la legendaria serie televisiva Neon Genesis Evangelion.

Mientras el joven y atormentado piloto Shinji Ikari intenta recuperar la voluntad de vivir, dos facciones se preparan para enfrentarse en una última batalla por el futuro del planeta y la realidad misma en una Tierra devastada.

Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion, escribe y co-dirige.

Otra novedad es la película documental Moonage Daydream, un filme del director Brett Morgen que hace una crónica de la vida y obra del legendario cantante británico David Bowie utilizando imágenes nunca antes vistas, con narración del propio artista.

Finalmente, llega también la comedia francesa ¿Super quién?, protagonizada y dirigida por Philippe Lacheau, que sigue a un actor contratado para interpretar a un popular supehéroe en una película. Sin embargo, tras un accidente, el actor despierta creyendo que de verdad es un héroe.