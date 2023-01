Nominaciones a los premios Óscar: “Todo en todas partes al mismo tiempo” se alza como la gran candidata

Este martes, los actores Riz Ahmed (Sound of Metal) y Allison Williams (M3gan) hicieron el anuncio oficial de las nominaciones para la edición 95 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, unos de los principales galardones del cine a nivel mundial, que se entregarán en marzo.

La gran favorecida en las nominaciones fue la aclamada comedia dramática de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo, de los cineastas Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que acumuló un total de 11 nominaciones, incluyendo presencia en las principales categorías.

El premio mayor, el de mejor película del año pasado, será disputado por Todo en todas partes junto al drama bélico alemán de Netflix Sin novedad en el frente, el megaéxito taquillero de James Cameron Avatar: El camino del agua, la comedia dramática Los espíritus de la isla, la “biopic” Elvis, el drama de Steven Spielberg Los Fabelman, el filme de Todd Field Tár, el taquillazo de Tom Cruise Top Gun: Maverick, el filme sueco Triangle of Sadness y el filme Women Talking.

Las nominaciones en la categoría de mejor dirección son para Martin McDonagh por Los espíritus de la isla, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes, Steven Spielberg por Los Fabelman, Todd Field por Tár y Ruben Ostlund por Triangle of Sadness.

Actores

Por el premio al mejor actor competirán Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Los espíritus de la isla, Brendan Fraser por el drama La ballena, Paul Mescal por el filme escocés independiente Aftersun y Bill Nighy por Living.

El premio a la mejor actriz será disputado por Cate Blanchett por Tár, Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en Rubia, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams por Los Fabelman y Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo.

La categoría de mejor actriz secundaria tiene como nominadas a Angela Bassett por Pantera Negra: Wakanda por siempre; Hong Chau por La ballena; Kerry Condon por Los espíritus de la isla; Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, ambas por Todo en todas partes al mismo tiempo.

En la categoría masculina secundaria, mientras tanto, los nominados son Brendan Gleeson, Barry Keoghan (ambos por Los espíritus de la isla), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Los Fabelman) y Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Argentina, de nuevo en carrera

La categoría de mejor película internacional tiene como representante latina al filme Argentina, 1985, del director Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, que disputa el galardón - que Argentina ganó por última vez en 2010 con El secreto de sus ojos - con Sin novedad en el frente (Alemania), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

La categoría de mejor película animada, mientras tanto, tiene la habitual presencia de filmes de Disney y DreamWorks como la obra de Pixar Red y la recién estrenada El Gato con Botas: El último deseo, junto a filmes de Netflix como Monstruo del mar y la nueva versión de Pinocho del cineasta mexicano Guillermo del Toro, además del drama independiente Marcel the Shell with Shoes On.

La ceremonia de la edición 95 de los premios Óscar tendrá lugar en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos) el domingo 12 de marzo.

La conducción de la ceremonia estará a cargo del comediante y presentador televisivo estaodunidense Jimmy Kimmel, quien ya fue maestro de ceremonias en las ediciones 89 y 90 de los premios Óscar, en 2017 y 2018.