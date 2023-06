Murió Edith Victoria, una de las pioneras de la televisión paraguaya

Oriunda de Fulgencio Yegros, Edith Victoria Ruiz Díaz Bosch se convirtió en uno de los primeros rostros en aparecer en la televisión paraguaya. La presentadora falleció esta madrugada, tras haber estado internada hace una semana en el IPS de Ciudad del Este por problemas respiratorios, según detalló el periodista Mario Ferreiro a través de sus redes sociales.

Edith Victoria tenía 16 años cuando comenzó a trabajar en el Canal 9 TV Cerro Corá, en el año 1965, como locutora en off junto a Carlos Morínigo (h). El director del canal, Alberto Herrera, le pidió hacer una prueba de cámaras y terminó apareciendo en el primer comercial.

“Me dice ‘sentate ahí a ver cómo fotografiás’. Y como había pocos avisos publicitarios, yo sabía de memoria todos los textos. Me pregunta: ‘¿Cuál de ellos sabés?’ Dije: Televisores Sanyo, era el más corto y el que mejor recordaba. Había sido estaba saliendo al aire en vivo. No me contaron para que no me asustara. Desde esa vez, salía a la calle y los chicos decían: ‘Mamá, mamá, allá va Sanyo’. Me reconocían por la publicidad”, señaló en una entrevista del año 2011.

Posteriormente, fue elegida para presentar el primer noticiero de 5 minutos junto a Nelson García Ramírez. Y a los pocos meses de la inauguración del canal, se inició como conductora del espacio infantil Tele 9 Club.

”Pusimos una silla en el pasillito que teníamos y comencé leyendo libros de cuentos y explicando a los niños lo que significaban esos cuentos. Enseguida, los chicos del barrio comenzaron a venir”, recordó en la misma entrevista. En ese entonces, el canal estaba ubicado en los pisos superiores de la actual caja central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la calle Constitución.

El programa se emitió de lunes a viernes, durante media hora, a lo largo de dos años y posteriormente pasó a llamarse Tele R Club. “Bajamos al noveno piso del IPS. Ahí ya era un estudio, pequeñito, contábamos con auspiciantes y la participación inmensa de chicos”, recordó.

A lo largo de su trayectoria en la pantalla chica, Edith Victoria tuvo la oportunidad de presentar a varios artistas como Luis Alberto del Paraná. “Teníamos un programa pop con Arturo Rubin, que se llamaba El Espectacular, donde actuaban todos los artistas jóvenes, tanto nacionales como extranjeros que venían. Duró tres años”, sostuvo la recordada presentadora.

En la década del ‘80, tras la muerte del padre de sus hijos, se mudó a Ciudad del Este, donde siguió realizando programas de radio y animando festivales.