¿Qué se estrena en cines de Paraguay en agosto?

El mes de agosto trae una lista impresionante de estrenos a las salas de cine de Paraguay, incluyendo dos películas de producción paraguaya, las secuelas de dos exitosas sagas de acción, un nuevo superhéroe del universo de DC Comics, uno de los grandes éxitos sorpresa del año y la nueva película del aclamado director Wes Anderson, entre otras novedades.

Estos son los estrenos anunciados para el mes de agosto en cines de Paraguay:

El apartamento (jueves 3)

Una nueva película paraguaya de terror, que sigue a un hombre que despierta en su apartamento, cuya puerta está cerrada con cadenas y candados, sin memoria de los últimos días, y pronto descubre que secretos de su pasado han vuelto para acecharlo. Protagonizada por Bruno Sosa Bofinger (La chiperita), Andrea Quatrocchi (Leal), Clotilde Cabral (Gritos del Monday) y Fernando Abadie (El supremo manuscrito), y dirigida por Michael Kovich Jr (Opus VR).

Megalodón 2: El gran abismo (jueves 3)

Jason Statham protagoniza la secuela del filme de 2018 Megalodón. En esta continación, una operación minera en el océano abre un pasaje que libera a varias terribles criaturas prehistóricas gigantes. Junto a Statham actúan Wu Jing (Wolf Warrior 2) y Sophia Cai, bajo la dirección de Ben Wheatley (Rebecca).

Locas en apuros (jueves 3)

Una comedia para adultos sobre un grupo de amigas asiático-americanas que viajan a China buscando encontrar a la madre biológica de una de ellas, metiéndose en todo tipo de problemas en el proceso. Protagonizan Ashley Park (Emily en París), Sherry Cola (Red), Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Sabrina Wu, bajo la dirección de Adele Lim.

Tortugas Ninja: Caos mutante (jueves 10)

Una nueva película animada sobre las icónicas Tortugas Ninja, que intentan salvar a la ciudad de Nueva York de un ejército de criaturas mutantes. Con las voces de Micah Abbey, Shamon Brown, Nicholas Cantu, Brady Noon, John Cena (Rápidos y Furiosos X), Jackie Chan (Kung Fu Panda 3), entre otros.

Gran Turismo (jueves 10)

Basada en la aclamada serie de videojuegos del mismo nombre, Gran Turismo cuenta la historia real de un jugador de videojuegos que obtuvo la oportunidad de convertirse en un piloto profesional de carreras. Con Archie Madekwe (Midsommar), David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos) y Djimon Housou (Shazam: La furia de los dioses), dirigida por Neill Blomkamp (Chappie).

La consagración (jueves 10)

Este thriller de terror sobrenatural sigue a una mujer estadounidense que viaja a un remoto convento en Escocia investigando la muerte de su hermano, y descubre un terrible complot. Con Jena Malone (Goliath) y Danny Huston (Succession), bajo la dirección de Cristopher Smith.

El libro de los deseos (jueves 10)

Un drama francés sobre una madre que descubre que su hijo, quien ha caído en un coma, dejó en su diario una lista de cosas qué hacer “antes del fin del mundo”, y decide cumplir con lo que dice la lista. Protagonizada por Juliette Sales, dirigida por Lisa Azuelos.

Blue Beetle (jueves 17)

El salto al cine del personaje homónimo de DC Comics sigue a Jaime Reyes, un adolescente quien es elegido por una entidad alienígena que se acopla a él en la forma de un traje que le da superpoderes. Con Xolo Maridueña (Cobra Kai), Adriana Barraza (Babel), Damián Alcázar (Mangoré, por amor al arte) y Susan Sarandon (Cloud Atlas), dirigida por Ángel Manuel Soto.

Asteroid City (jueves 17)

La nueva película del aclamado director Wes Anderson (La Crónica Francesa) trascurre en un remoto pueblo en el desierto, donde una convención de astrónomos descubre un secreto que podría cambiar el mundo. El elenco del filme incluye a Jason Schwartzman (Scott Pilgrim vs The World), Tom Hanks (Pinocho), Jeffrey Wright (Sin tiempo para morir), Tilda Swinton (La Crónica Francesa), Bryan Cranston (Breaking Bad), Edward Norton (Alita: Battle Angel), Maya Hawke (Stranger Things), entre otros.

Háblame (jueves 17)

Un filme australiano de terror sobre un grupo de amigos que descubren una mano embalsamada que tiene la capacidad de invocar espíritus, lo que los hunde en una pesadilla sobrenatural. Protagonizada por Sophia Wilde y dirigida por Danny y Michael Philippou.

Drácula: Mar de sangre (jueves 23)

Una adaptación del clásico literario Drácula de Bram Stoker, esta película de terror sigue a la tripulación de un barco de carga que se dirige a Londres, quienes descubren que una criatura sobrenatural está suelta en la embarcación y está acabando con ellos uno a uno. Protagonizada por Corey Hawkins (La tragedia de Macbeth) bajo la dirección de André Øvredal (Historias de miedo para contar en la oscuridad).

Sin aire (jueves 23)

Un thriller alemán de supervivencia sobre una buceadora que queda atrapada bajo el agua, a casi 30 metros de profundidad, por lo que su hermana debe luchar para salvarla antes de que su oxígeno se acabe. Con Louisa Krause y Sophie Lowe, dirigida por Maximilia Erlenwein.

El justiciero: Capítulo final (jueves 31)

La tercera entrega de la saga de acción El justiciero, con Denzel Washington de nuevo en el papel del exsoldado Robert McCall, quien se muda a Italia buscando huir de su pasado pero acaba envuelto en un conflicto con la mafia siciliana. Dirigida por Antoine Fuqua, realizador de las dos entregas anteriores de la serie.

Leal 2: Comando Yaguareté (jueves 31)

La secuela de la película paraguaya de acción de 2018 Leal, en la que un grupo de agentes antidrogas emprende una peligrosa nueva misión. Andrea Quatrocchi regresa de la película anterior, y Lali González (Pedro Undercover) se suma al elenco.

Sonido de libertad (jueves 31)

Un thriller de suspenso sobre un exagente del Gobierno de los Estados Unidos quien lidera una operación para rescatar a niños víctimas de tráfico sexual en Colombia. Protagonizada por Jim Caviezel (Person of Interest), bajo la dirección de Alejandro Monteverde.

Hijos de perra (jueves 31)

Una comedia para adultos sobre una pandilla de perros que buscan vengarse del humano que abandonó a uno de ellos en la calle. Con las voces de Will Ferrell (Barbie), Jamie Foxx (El clon de Tyrone), Isla Fisher (Rango) y Randall Park (Ant-Man and the Wasp), dirigida por Josh Greenbaum.