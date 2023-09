Estrenos en cines: “Los Indestructibles” regresan para otra explosión de acción

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca Los Indestructibles 4, la nueva entrega de la saga de películas de acción encabezada por Sylvester Stallone y Jason Statham junto a un nutrido elenco de íconos del cine de acción pasado y presente.

En esta nueva película, el grupo de mercenarios encabezado por Barney Ross y Lee Christmas debe detener a un terrorista indonesio que busca traficar armas nucleares y propiciar un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia.

Junto a Stallone y Statham regresan de las películas anteriores Dolph Lundgren y Randy Couture. Por otro lado, Iko Uwais (La noche nos persigue) interpreta al villano, y también se suman al elenco Megan Fox (Fauces de la noche), Curtis “50 Cent” Jackson (El robo perfecto), Tony Jaa (Monster Hunter) y Andy García (Cuando ellas quieren más).

La dirección es del cineasta Scott Waugh (Proyecto Extracción).

Otro debut de hoy en cines paraguayos es el thriller de suspenso Contrarreloj, una “remake” de la película española de 2015 El desconocido.

Un adinerado ejecutivo lleva a sus hijos al colegio una mañana cuando recibe una llamada de un hombre quien le advierte que colocó bombas en su automóvil, que explotarán si alguien intenta bajarse del vehículo.

Liam Neeson (Sombras de un crimen) protagoniza junto a Noma Dumezweni (La sirenita), Jack Champion (Avatar: El camino del agua) y Matthew Modine (Stranger Things), bajo la dirección de Nimród Antal (Metallica: Through the Never).

Finalmente se estrena VHS 94, la nueva entrega de la serie de películas de antología de terror VHS, con distintos relatos de horror sobrenatural vinculados a un culto. La película incluye segmentos de directores como Simon Barrett, Jennifer Reeder y Timo Tjahjanto.