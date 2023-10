Murió Burt Young el actor que encarnó al fiel amigo de Rocky Balboa

Gerald Tommaso DeLouise, conocido en el ambiente artístico como Burt Young y quien ganó buena parte de su fama como actor tras interpretar a Paulie Pennino en la exitosa saga de Rocky Balboa, murió a los 83 años en Los Ángeles, California.

La noticia fue confirmada este miércoles al periódico estadounidense The New York Times su hija, Anne Morea Steingieser, quien contó que su padre murió el 8 de octubre, aunque no detalló las causas.

En las películas que contaban la vida de un exitoso boxeador encarnado por Sylvester Stallone, Young se lució como el cuñado y mejor amigo del protagonista. Su actuación, de hecho, le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Luego de que se conociera su muerte, Stallone le dedicó una foto y un mensaje en su cuenta de Instagram: “Para mi querido amigo, fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te echaremos mucho de menos”.

Nacido el 30 de abril de 1940 en Queens, Nueva York, comenzó a estudiar actuación luego de haber pasado por el servicio militar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante esos años en la Marina, ganó 32 de 34 combates de boxeo y, al convertirse en profesional, consiguió un récord de 17-1.

Lea más: Vídeo: ¿Sylvester Stallone conoció al papa Francisco o el papa Francisco conoció a Sylvester Stallone?

Tras algunas apariciones sin demasiado éxito, llegó el punto de inflexión en su carrera en la industria cinematográfica, que curiosamente estuvo vinculado con el boxeo.

Paulie es fiel amigo de Rocky Balboa

Respecto de su primer encuentro con Stallone, un inexperto actor que había pasado por el cine pornográfico y que escribió el guión de Rocky en busca del estrellato, recordó: “Se arrodilló a mi lado. Me dijo: ‘Soy Sylvester Stallone, escribí Rocky. Tienes que hacer el papel, por favor’. Estaba tratando de darme el brazo a torcer”.

En específico, hizo el personaje de Paulie, un carnicero amigo de Rocky Balboa y hermano mayor de Adrian (Talía Shire), quien luego se convertiría en la mujer del boxeador. Por su actuación en la primera entrega de la saga, Burt Young fue nominado en 1976 al Oscar como mejor actor de reparto.

Al margen de su participación en las primeras seis películas de Rocky, tuvo otros papeles en filmes como Chinatown (1974), Convoy (1978), Érase una vez en América (1984), De vuelta al colegio (1986), Última salida, Brooklyn (1989) y Downtown: A Street Tale (2004), entre otros.

También tuvo una extensa carrera en el teatro. Incluso realizó un papel junto a Robert De Niro en Cuba and His Teddy Bear, una obra que trata sobre un traficante de drogas y su hijo, y que fue estrenada en el Off Broadway Public Theatre de Manhattan en 1986 y luego se mudó a Broadway.

Según informaron varios medios estadounidenses, siguió actuando hasta los últimos días antes de su muerte y aparecería en cuatro películas que están en proceso de posproducción.

Fuente: Clarín.com