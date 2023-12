Creador de “El ADN del delito”: “Me hubiera gustado filmar más en Paraguay”

Desde su estreno, el pasado 14 de noviembre, la producción brasileña “El ADN del delito” se convirtió en una de las series más populares en habla no inglesa de Netflix. Creada por el cineasta y guionista Heitor Dhalia, acumula más de 5.300.000 visualizaciones en la plataforma y, por segunda semana, integra el Top 10 global de los contenidos más vistos.

Paraguay no escapa a este fenómeno, ya que la trama de la serie está estrechamente vinculada a nuestro país, presentando situaciones que transcurren entre Ciudad del Este, Asunción y Pedro Juan Caballero. En una entrevista, vía correo electrónico, Dhalia detalló a ABC que inicialmente su proyecto era “hacer una historia acerca del mega asalto a un banco ocurrido en el Brasil”.

“El dominio de ciudad es una modalidad de crimen 100% brasileña. Son acciones cinematográficas de gran proporción. Me pareció interesante hacer una serie sobre eso. Y cuando comencé a investigar me encontré con el asalto de Paraguay y la investigación con ADN que llevó a la policía federal a ganar el ‘DNA hit of the year’. En algún momento, entendí que tenía una historia poderosa en la mano”, detalló.

En la serie, Benicio (Rômulo Braga) y Suellen (Maeve Jinkings) son dos policías de Foz de Iguazú que comienzan a seguir la pista de los involucrados en el asalto en Ciudad del Este. Junto con otros agentes federales comienzan a utilizar el ADN para seguir el rastro de una gran organización delictiva que opera en ambos países.

Dhalia afirmó que “esta es una serie sobre fronteras, tanto geográficas como humanas”. “Entre lo correcto y lo errado, policía y bandido. Las locaciones fueron fundamentales para el universo de imágenes de la serie. Es una frontera compleja, llena de matices. Fue un trabajo de inmersión en esa geografía”, detalló.

En este sentido, afirmó que muchas escenas de la serie fueron filmadas en Paraguay. “Y me hubiera gustado filmar más allí”, añadió.

La dirección de locaciones de la serie estuvo a cargo de Ulisses Sant’Anna, quien junto a su asistente se mudó de Curitiba a Foz de Iguazú. Vivieron durante seis meses en la ciudad fronteriza para investigar y hacer posibles los permisos para el rodaje.

En esta ciudad hicieron las escenas del Puente de la Amistad, además de filmar en comunidades y avenidas aledañas. Para una de las jornadas de rodaje cerraron 16 cuadras de una avenida de Foz de Iguazú, mientras que para otra escena cerraron por cuatro días una ruta estadual de Paraná, que da acceso a la playa de Santa Terezinha de Itaipú, en noviembre del año pasado.

También grabaron algunas escenas en São Miguel do Iguaçu, ciudad fronteriza con Argentina, donde alquilaron un puesto para ametrallar. Otro detalle que revelaron desde la producción es que el periodo del rodaje estuvo marcado por manifestaciones políticas, por lo que Ulisses Sant’Anna tenía que salir de madrugada para verificar si los manifestantes habían cerrado algún camino o encontrar alguna ruta alternativa.

Eran un equipo de 400 personas las que tenían que ser trasladadas al set. “Con un equipo de ese tamaño, nada podía salir mal”, añadió Sant’Anna.

Talento paraguayo

El showrunner de “El ADN del delito” elogió el trabajo de los actores paraguayos que se incorporaron al reparto de la serie como Nico García Hume, Ever Enciso, Victor Sosa Traverzzi, Luis Dante Zorrilla, entre otros.

“Los actores paraguayos son excelentes. Fue un placer y un encanto trabajar con tan buenos actores”, remarcó.

A esta historia de fronteras, la serie también incorporó las canciones de agrupaciones locales como Villagrán Bolaños, Japiaguar y Los Verduleros. “La gente quería trazar ese universo sonoro de Paraguay que es tan rico para nuestra serie. Fue un trabajo de investigación y de descubrimiento de estos artistas tan maravillosos”, añadió Dhalia, con respecto a la incorporación de estos temas en la banda sonora.

Para Heitor Dhalia, el mayor desafío a la hora de realizar “El ADN del delito” fueron “sin ninguna duda, los grandes set pieces de acción”. “La serie se planteó el reto de producir adrenalina para el espectador y esto es una alquimia compleja”, concluyó.