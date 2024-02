Estrenos en cines: nominadas al Óscar y un re-estreno de Disney llegan hoy

Además de Madame Web y Bob Marley: La leyenda, que se adelantaron ayer al día semanal de estrenos, este jueves llegan otras cuatro películas para sumarse a la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destacan dos serias contendientes en la carrera por los premios Óscar.

Uno de los estrenos destacados de la semana es el drama histórico Zona de interés, que se centra en el comandante nazi Rudolf Höss y su familia mientras viven sus vidas en una casa a metros de uno de los mayores campos de exterminio del régimen de Adolf Hitler, el campo de concentración de Auschwitz.

Protagonizada por Christian Friedel y Sandra Hüller (Anatomía de una caída), y dirigida por el cineasta británico Jonathan Glazer (Under the Skin), la película está nominada a cinco premios Óscar, entre ellos los de mejor película y mejor dirección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro drama nominado al Óscar que llega hoy a cines es el filme italiano Yo capitán, candidata al premio a la mejor película internacional.

La película sigue a dos adolescentes senegaleses que emprenden un surreal y peligroso viaje desde Dakar, con el objetivo de llegar a Italia en busca de una mejor vida.

El filme es protagonizado por Seydou Sarr y Moustapha Fall, y dirigido por Matteo Garrone, realizador de películas como Gomorra (2008) o Pinocho (2019).

Una historia real de lucha libre

Otro estreno de hoy, muy aclamado por la crítica, es el drama deportivo Garra de hierro, basado en la historia real de la familia Von Erich, uno de los más famosos clanes de la historia de la lucha libre en los Estados Unidos, y sus múltiples triunfos y tragedias.

El elenco de la película incluye a Zac Efron (Llamas de venganza), Jeremy Allen White (The Bear), Harris Dickinson (Triangle of Sadness), Holt McCallany (Mindhunter) y Lily James (Pam & Tommy). Dirige Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene).

También se estrena hoy el filme de terror Alice: La gemela del diablo, sobre una pareja que se muda a una nueva casa para intentar reponerse de la muerte por ahogamiento de su hija, pero son acechados por una presencia sobrenatural que se alimenta de su dolor.

La película es protagonizada por Gena Shaw y dirigida por William Mark McCullough,

Finalmente, este jueves tiene su estreno en cines de Paraguay la película animada de Pixar Soul, originalmente estrenada en 2020 en la plataforma de streaming Disney+ a causa de la pandemia de covid-19.

El filme sigue a un profesor y músico de jazz que queda en coma a causa de un accidente y debe escapar del limbo entre la vida y la muerte.

En su versión en inglés, la película cuenta con las voces protagonistas de Jamie Foxx y Tina Fey, y es dirigida por Pete Docter, realizador detrás de otros filmes de Pixar como Monsters Inc. (2001), Up (2009) o Intensa-Mente (2015).