Estrenos en cines: llega la continuación de “Duna”, la primera gran superproducción del año

Nada menos que cinco estrenos llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay, a tiempo para el fin de semana largo por el feriado del Día de los Héroes.

El estreno de mayor perfil de la semana es Duna: Parte 2, la continuación de la taquillera y premiada adaptación del cineasta Denis Villeneuve de la influyente serie de novelas de ciencia ficción Duna de Frank Herbert.

La película vuelve a trascurrir en el planeta desértico de Arrakis, miles de años en el futuro, donde el joven Paul Atreides une fuerzas con los Fremen, los habitantes originales del planeta, en un intento de liberar a Arrakis del control de los siniestros Harkonnen.

Regresan de la película original Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgard y Charlotte Rampling.

Las nuevas adiciones al elenco incluyen a Austin Butler (Elvis), Florence Pugh (Oppenheimer), Christopher Walken (El libro de la selva) y Léa Seydoux (Sin tiempo para morir).

La primera parte de Duna, estrenada en 2021, fue un gran éxito de taquilla y una de las películas más aplaudidas por la crítica en su año, y ganó seis premios Óscar.

Candidatas a los Óscar en estrenos

Y hablando de los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 10 de mayo, dos películas con nominaciones llegan hoy a cines de Paraguay.

Una de ellas es el drama Vidas pasadas, sobre el reencuentro de un hombre y una mujer que crecieron como mejores amigos en Corea hasta que la mujer se mudó a los Estados Unidos.

Se trata de una historia semi autobiográfica escrita y dirigida por la debutante Celine Song y protagonizada por Greta Lee (The Morning Show), Teo Yoo (Decision to Leave) y John Magaro (The Umbrella Academy).

Vidas pasadas está nominada a los premios Óscar en dos categorías: mejor película y mejor guión original.

También desde hoy está disponible en salas la producción franco-española Mi amigo robot, que aspira al Óscar a la mejor película animada.

Este filme sin diálogo hablado, dirigido por el español Pablo Berger (Blancanieves), cuenta la historia de amistad entre un perro y un robot en Nueva York en el año 1984.

Terror y religión

Otra novedad de la semana es la película de terror El bufón, sobre una entidad maligna que acecha a los habitantes de un pequeño pueblo en la noche de Halloween.

Protagonizan Lelia Symington y Michael Sheffield bajo la dirección de Colin Krawchuk.

Finalmente, se estrena en cines un largometraje compuesto por capítulos de la más reciente temporada de la serie histórica religiosa estadounidense The Chosen, sobre la vida de Jesús, protagonizada por Jonathan Roumie.