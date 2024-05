¿Qué se estrena en cines de Paraguay en junio?

El sexto mes del año trae interesantes novedades a las salas de cine de Paraguay, incluyendo secuelas de Bad Boys e Intensa-Mente, además de varias propuestas de terror, suspenso, acción y romance.

Estos son los estrenos anunciados para junio en cines de Paraguay:

Bad Boys hasta la muerte (jueves 6)

La cuarta entrega de la saga de películas de acción Bad Boys reúne a Will Smith y Martin Lawrence como los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, quienes emprenden una misión para limpiar el nombre de su capitán fallecido, quien es acusado de haber colaborado con la mafia rumana en Miami. Junto a Smith y Lawrence regresan de la película anterior Joe Pantoliano, Paola Núñez y Vanessa Hudgens, entre otros. Dirigen Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes también dirigieron la entrega anterior de la saga, Bad Boys por siempre (2020).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Observados (jueves 6)

Un thriller de terror sobre una joven mujer que se pierde en un bosque en Irlanda y encuentra un edificio donde encuentra a otras personas que le revelan una terrible verdad: el bosque alberga criaturas misteriosas y letales que los acechan todas las noches. Dakota Fanning (El justiciero: Capítulo final) protagoniza bajo la dirección de Ishana Night Shyamalan, hija del cineasta M. Night Shyamalan.

La vida de Jagna (jueves 6)

Un drama polaco animado que trascurre en el siglo XIX y sigue a Jagna, una joven campesina que intenta abrirse camino en la alta sociedad polaca casándose con un hombre rico. Protagonizada por Kamila Urzędowska y dirigida por DK Welchman y Hugh Welchman, realizadores de la galardonada película animada Loving Vincent (2017).

Intensa-Mente 2 (jueves 13)

La secuela del aclamado filme animado de Pixar Intensa-Mente (2015) sigue a Riley en su adolescencia, mientras las emociones dentro de su cabeza – lideradas por Alegría - intentan navegar las tribulaciones de esa caótica etapa de la vida, incluyendo la aparición de nuevas y caóticas emociones. Amy Poehler vuelve a encabezar el elenco de voces. La dirección es de Kelsey Mann.

El gran cambio (jueves 13)

Un thriller de ciencia ficción sobre un hombre que es transportado a una versión paralela del mundo por un misterioso ser, y debe luchar para volver a su mundo de origen con la mujer que ama. Con Kristoffer Polaha (Jurassic World: Dominio), Neal McDonough (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City), Elizabeth Tabish (The Chosen) y Sean Astin (Stranger Things), dirigida por Brock Heasley.

Herencia siniestra (jueves 13)

Un thriller portugués de terror sobre un hombre que intenta rastrear a su familia biológica y llega con su novia a una residencia en las montañas del norte de Portugal, donde descubre siniestros secretos de su linaje. Con Carloto Cotta y Brigette Lundy-Paine, dirigida por Gabriel Abrantes.

El club de los vándalos (jueves 20)

Un drama de suspenso ambientado en la década de 1960 en Chicago, donde un club de motociclistas se convierte gradualmente en un peligroso grupo criminal. Con las actuaciones de Jodie Comer (Killing Eve), Austin Butler (Dune: Parte 2), Tom Hardy (Venom: Carnage liberado), Michael Shannon (Flash), Mike Faist (Desafiantes) y Norman Reedus (The Walking Dead: Daryl Dixon) y dirigida por Jeff Nichols (Loving).

Monkey Man (jueves 20)

Un thriller de acción dirigido y protagonizado por Dev Patel (La leyenda del caballero verde), que sigue a un joven peleador callejero que decide luchar contra la siniestra y corrupta élite que gobierna su cuidad y cobrar venganza por una injusticia de su niñez.

Hachiko 2 (jueves 20)

Un drama chino inspirado en la famosa historia real de un perro japonés que esperó el regreso de su humano fallecido durante una década entera. Dirigida por Ang Xu.

La leyenda del flautista de Hamelin (jueves 20)

Un thriller de terror sobre una profesora que descubre que sus alumnos están siendo acechados por una criatura mítica que secuestra niños. Protagonizada por Angel Theory (The Walking Dead) y dirigida por Bridger Nielson.

Un lugar en silencio: Día uno (jueves 27)

Una precuela de la taquillera película de terror Un lugar en silencio (2018), que muestra el día en que comenzó la invasión de letales criaturas atraídas por el sonido que devastó el mundo. Con Lupita Nyong’o (Pantera Negra: Wakanda por siempre), Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff (Viejos) y Djimon Hounsou (Rebel Moon). Dirigida por Michael Sarnoski (Pig).

Romper el círculo (jueves 27)

Un drama romántico que adapta la novela It Ends With Us de Colleen Hoover, sobre una mujer cuyo matrimonio es puesto a prueba por un doloroso incidente y la reaparición en su vida de un viejo amor. Dirigida y protagonizada por Justin Baldoni (Jane the Virgin), junto a Blake Lively (Amigos imaginarios).