Estrenos en cines: “Emilia Pérez”, la controversial candidata a los Óscar, llega a Paraguay

Cuatro nuevas películas - y dos re-estrenos – llegan hoy a cines de Paraguay, entre los que destaca el filme musical Emilia Pérez, del cineasta francés Jacques Audiard, una de las más controversiales producciones que dominan la actual temporada de premiaciones y se perfila como seria candidata a los premios Óscar.

Emilia Pérez cuenta la historia de una abogada que es reclutada por una narcotraficante en México, quien le pide asistencia para cambiar de identidad, desaparecer y hacer la transición de hombre a mujer.

Zoe Saldaña (Avatar: El camino del agua), Karla Sofía Gascón (Rebelde), Selena Gómez (Only Murders in the Building) y Adriana Paz (Rudo y Cursi) protagonizan.

A pesar de la recepción mixta que tuvo de parte de la crítica, Emilia Pérez ha acumulado un gran número de prestigiosos galardones desde su estreno mundial en la última edición del Festival de Cine de Cannes, donde se alzó con el premio del jurado y el galardón a la mejor actriz, compartido por sus cuatro actrices principales.

La película ganó los Globos de Oro a la mejor película musical o de comedia, el de mejor película de habla no inglesa, el de mejor actriz para Zoe Saldaña y el de mejor canción original por El Mal.

Dos propuestas de terror

Hoy también llega a cines de Paraguay la película de terror Hombre lobo, una nueva versión del clásico de horror de Universal Pictures, a cargo del director australiano Leigh Whannell, quien ya triunfó con otra reinvención moderna de un emblemático filme de ese género con El hombre invisible (2020).

La historia sigue a una familia que se muda a una casa en una zona rural de Estados Unidos, donde el padre comienza a transformarse luego de un ataque de una misteriosa criatura animal.

La película es protagonizada por Julia Garner (Inventando a Anna) y Christopher Abbott (Pobres criaturas).

La segunda propuesta de terror de la semana es Médium, un thriller irlandés sobre una médium espiritual no vidente que se enfrenta a fenómenos paranormales mientras intenta descubrir la verdad sobre la muerte de su hermana.

La película es protagonizada por Carolyn Bracken y dirigida por Damian McCarthy.

En contraste, hoy también se estrena la película de aventuras para todo público Bambi: una aventura en el bosque, una adaptación de la novela homónima de Felix Salten que también inspiró el mundialmente conocido clásico animado de Disney.

La historia sigue a Bambi, un joven venado que hace amigos en el bosque y debe aprender a valerse por sí mismo luego de que su madre es asesinada por cazadores.

Y también debuta hoy en salas locales el thriller policial Alter Ego, sobre dos detectives que investigan un crimen que involucra a un conocido autor de novelas de misterio. Protagonizan Eric Roberts y Dylan Walsh.

Clásicos de re-estreno

Además de los estrenos de hoy, dos grandes clásicos del cine hacen su regreso a la gran pantalla esta semana en salas paraguayas.

Uno de ellos es Se7en: siete pecados capitales (1995), una de las películas más influyentes del género policial en las últimas décadas, en el que Brad Pitt y Morgan Freeman encarnan a dos detectives que siguen la pista de un despiadado asesino serial que mata a sus víctimas en formas alegóricas a los siete pecados capitales de la fe cristiana.

Se7en fue el segundo largometraje del director David Fincher, quien iría a dirigir películas aclamadas de la talla de El club de la pelea (1999), Zodíaco (2007), La red social (2010) o Perdida (2014).

El otro re-estreno de la semana, por primera vez en cines de Paraguay, es La tumba de las luciérnagas (1988), una de las más emblemáticas producciones del laureado estudio japonés de animación Ghibli.

La película, dirigida por Isao Takahata, trascurre en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial y sigue a un adolescente y su hermana pequeña, ambos huérfanos, mientras intentan sobrevivir en la ciudad de Kobe, devastada por los bombardeos estadounidenses.