Premios Oscar 2025, minuto a minuto: ganadores, discursos y los momentos más emotivos de la noche

Las mayores estrellas del mundo del cine están reunidas en Los Ángeles para una nueva edición de los premios Óscar, que se llevan a cabo con la conducción del comediante y presentador de televisión Conan O’Brien, y en los cuales el musical Emilia Pérez parte como la película con más nominaciones, con 13 en total.

El brutalista, Anora, Wicked y la película brasileña Aún estoy aquí son otras de las principales candidatas a los mayores premios, en una ceremonia en la que distintas controversias y otros factores han ocasionado que no haya favoritas claras en la mayoría de las categorías, por lo que se espera una noche de sorpresas.

21:35 “Flow” se lleva el Óscar a la mejor película animada

Los actores Andrew Garfield y Goldie Hawn presentaron el premio a la mejor película animada, que fue adjudicado a Flow, de Gints Zilbalodis, una producción de Letonia sobre un grupo de animales sobreviviendo en un mundo destruido por una catástrofe. La película venció a Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas, Memoir of a Snail, el filme de Pixar Intensa-Mente 2 y la película de DreamWorks Robot salvaje.

Seguidamente, el premio al mejor cortometraje animado fue para la producción iraní In the Shadow of the Cyprus, de Hossein Molayemi y Shirin Sohani.

21:25 Kieran Culkin gana el Óscar al mejor actor secundario por “A Real Pain”

Robert Downey Jr., ganador del premio al mejor actor secundario el año pasado por Oppenheimer, anunció mismo galardón - el primero de la noche - este año, que fue para Kieran Culkin por el drama independiente A Real Pain. Culkin triunfó en una categoría en la que también estaban nominados Edward Norton (Un completo desconocido), Yura Borisov (Anora), Jeremy Strong (El aprendiz) y Guy Pearce (El brutalista).

21:00 Comienza la ceremonia de la edición 97 de los Óscar

Con un número musical a cargo de las cantantes y actrices nominadas Ariana Grande y Cynthia Erivo (ambas por Wicked), y un hilarante monólogo a cargo del maestro de ceremonias de esta noche, el cómico Conan O’Brien, dio inicio la entrega de los premios Óscar.