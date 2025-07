Cine: estas son las películas que se estrenarán en Paraguay en julio

El mes de julio traerá a cines de Paraguay algunas de las películas más esperadas del año, incluyendo lo nuevo de Jurassic World, el regreso al cine de Superman en una nueva versión y el debut de los nuevos 4 Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel.

Estas son las películas anunciadas para julio en cines de Paraguay:

Jurassic World: Renace (jueves 3)

La nueva entrega de la taquillera saga de películas de ciencia ficción que comenzó en 1993 con Parque Jurásico trascurre cinco años después de los eventos del último filme, Jurassic World: Dominio, y sigue a una expedición que se adentra en una isla habitada por dinosaurios para hallar a tres criaturas y extraer su ADN, que podría ser la clave para un enorme descubrimiento médico. Protagonizan Scarlett Johansson (El esquema fenicio), Mahershala Ali (True Detective) y Jonathan Bailey (Wicked) bajo la dirección de Gareth Edwards (Rogue One: Una historia de Star Wars).

Superman (jueves 10)

La nueva versión cinematográfica de Superman llega de la mano del cineasta James Gunn, director de la trilogía Guardianes de la Galaxia de Marvel. En esta nueva versión, un Clark Kent aún joven sigue intentando hallar su lugar en la Tierra mientras intenta detener las maquinaciones del enigmático Lex Luthor y otras amenazas. David Corensweth (Tornados) se pone el traje y la capa de Superman, y lo acompañan en el elenco Rachel Brosnahan (El amateur) y Nicholas Hoult (Nosferatu).

Shadow Force: Sentencia de muerte (jueves 10)

Una película de acción que sigue a una pareja de exagentes secretos de la CIA estadounidense quienes son perseguidos por sus antiguos empleadores luego de abandonar su vieja vida y pasar a la clandestinidad para criar a su hijo en paz. Con Kerry Washington (Seis Triple Ocho), Omar Sy (Jurassic World: Dominio), Mark Strong (Atlas) y Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan), dirigida por Joe Carnahan (El líder).

Sé lo que hicieron el verano pasado (jueves 17)

Una secuela del taquillero filme de terror del mismo nombre de 1998. En esta continuación, un grupo de jóvenes atropellan por accidente a un desconocido y esconden la evidencia, pero años después comienzan a ser cazados por un asesino armado con un gancho de pesca, por lo que buscan ayuda de un par de sobrevivientes de un incidente similar de hace décadas. Protagoniza Madelyn Cline (Outer Banks) junto a Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., quienes repiten sus roles de la película original. Dirige Jennifer Kaytin Robinson (Revancha ya).

Pitufos (jueves 17)

Una nueva película animada basada en los icónicos Pitufos del caricaturista belga Peyo. En esta nueva aventura, Pitufina lidera una misión para rescatar a Papá Pitufo, quien ha sido capturado por el malvado hechicero Gargamel y su hermano Razamel. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Rihanna, James Corden y Nick Offerman, entre otros.

Lecciones de un pingüino (jueves 17)

Una comedia dramática basada en la historia real de un profesor inglés radicado en Argentina en la década de 1970, quien va de vacaciones a Uruguay y rescata a un pingüino de una playa contaminada con petróleo y acaba adoptando al animal. Protagonizan Steve Coogan (Guasón 2: Folie à Deux) y Jonathan Pryce (Los dos papas) bajo la dirección de Peter Cattaneo (Todo o nada).

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (jueves 24)

La nueva película del universo cinematográfico de Marvel trae al cine una nueva versión de una de las familias más icónicas del mundo del cómic. En una versión alternativa de Nueva York en la década de 1960, los 4 Fantásticos, un cuarteto de superhéroes mundialmente famosos, deben salvar la Tierra de Galactus, una entidad intergaláctica devoradora de mundos. Con Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Napoleón), Ebon Moss-Bachrach (El oso), Joseph Quinn (Gladiador II), Julia Garner (Hombre lobo) y Ralph Ineson (Nosferatu). La dirección es de Matt Shakman.

Amores materialistas (jueves 31)

Una comedia romántica sobre un triángulo amoroso entre una mujer que trabaja buscando conectar parejas, su ex novio actor y un apuesto multimillonario. Protagonizada por Dakota Johnson (Madame Web), Chris Evans (Código: Traje Rojo) y Pedro Pascal bajo la dirección de Celine Song (Vidas pasadas).

Drácula: Una historia de amor (jueves 31)

La nueva película del cineasta francés Luc Besson, realizador de filmes como El profesional o El quinto elemento, es una nueva adaptación del clásico literario de terror Drácula, de Bram Stoker. Protagonizan Caleb Landry Jones (Huye) y Christoph Waltz (Sin tiempo para morir).