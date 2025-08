Adiós, Carrie Bradshaw: ‘And Just Like That’ terminará tras la temporada 3 en HBO Max

‘And Just Like That’ terminará tras la temporada 3. Michael Patrick King anunció oficialmente que la temporada actual será la última del programa. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, me di cuenta de que este sería un lugar maravilloso para detenernos”, expresó. El equipo, junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, tomó la decisión de concluir la serie este año con un final de dos partes y ampliando la temporada de 10 a 12 episodios.

King indicó que la noticia se mantuvo en reserva junto a Sarah Jessica Parker “para no restar diversión a la experiencia de los espectadores durante la temporada”. Agradeció también a la audiencia por haber acompañado a los personajes durante tantos años.

Un universo que marcó época

“Sex and the City” debutó en HBO en 1998 y permaneció al aire por seis temporadas, consolidándose como un fenómeno cultural que dio lugar a dos películas para cines. En 2021, “And Just Like That…” llegó como secuela directa en HBO Max, ampliando el legado de la serie original. Anteriormente, en 2013, se había producido una precuela de dos temporadas, “The Carrie Diaries”.

La nueva etapa reunió a tres de las actrices principales: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, no regresó como protagonista en esta producción.

“And Just Like That…” ha mantenido a los espectadores conectados con las vidas y experiencias de sus personajes principales, explorando sus desafíos personales y sociales en la adultez contemporánea. El programa ha sido valorado por continuar el tono innovador de la serie original y proporcionar una mirada actualizada a la amistad, el amor y la vida urbana en Nueva York.

Últimos episodios

La temporada final se estrenó este año ycontará con una extensión especial en el cierre. El equipo creativo y el elenco buscan despedirse de los seguidores de la serie con emociones y gratitud, tras más de dos décadas en las pantallas.