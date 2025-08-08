La hora de la desaparición

Título original: Weapons

Dirección: Zach Cregger

Guion: Zach Cregger

Elenco: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Cary Christopher, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael, Clayton Farris

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 128 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:40; 22:40 (en español); 13:40; 19:10 (subtitulada). XD y D-Box , 16:10; 21:40 (subtitulada). Premier , 13:40; 19:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 18:30 (en español); 16:00; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00; 20:00; 22:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 22:40 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:00; 20:00; 22:30 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 20:40 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 (en español). 4D , 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 20:40 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:10; 18:15; 22:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 20:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45; 20:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:10 (en español); 19:30 (subtitulada). XD , 16:20; 21:40 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:20 (en español).