¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 4 y el domingo 10 de agosto - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana trae nuevas temporadas de series muy populares como Merlina o Twisted Metal, documentales y una nueva comedia con Eddie Murphy, entre otras novedades.

Series

Merlina, temporada 2 (Netflix)

La muy esperada segunda temporada de esta serie basada en Los locos Addams, que sigue a la hija de los Addams, Merlina, mientras enfrenta un nuevo misterio en su colegio, la tétrica Academia Nevermore. Jenna Ortega protagoniza junto a Emma Myers, Steve Buscemi, Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones.

Twisted Metal, temporada 2 (HBO Max)

Una nueva temporada de esta serie basada en la serie de videojuegos de acción vehicular del mismo nombre. En esta nueva temporada, el amnésico repartidor John sigue recorriendo unos Estados Unidos devastados mientras el maniático Sweet Tooth sigue sembrando caos a su paso. Ahora, una figura enigmática convoca a un letal torneo de combate con vehículos. Con Anthony Mackie y Stephanie Beatriz. Disponible desde el domingo.

Platónico, temporada 2 (Apple TV+)

Regresa esta serie de comedia sobre la relación entre una madre de familia y su mejor amigo de su infancia, luego de que ambos se reconectan siendo ya adultos. Protagonizada por Rose Byrne y Seth Rogen.

Necaxa (Disney+)

Una serie deportiva documental que sigue a la actriz Eva Longoria, quien se convierte en la dueña del club mexicano de fútbol Necaxa e intenta llevarlo al éxito. Con colaboración de Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

La familia Proud: Mayor y mejor, temporada 3 (Disney+)

Nuevos episodios de este reinicio de la serie animada La familia Proud, de Disney, que explora la vida suburbana de una familia afroamericana, centrándose principalmente en su hija adolescente Penny.

Películas

El último encargo (Amazon Prime Video)

Una comedia de acción en la que los empleados de una empresa de transporte de valores se ven atacados por ladrones durante uno de sus recorridos. Protagonizada por Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy y Eva Longoria, y dirigida por Tim Story.

Quiero un amor de película (Netflix)

Una comedia romántica india sobre un aspirante a cineasta que intenta convertir sus fracasos amorosos en una película. Con Vishnu Vishal y Rudra, dirigida por Krishnakumar Ramakumar.

Los diamantes de Amberes: El robo del siglo (Netflix)

Un documental sobre el histórico robo al Centro de Diamantes de Amberes, Bélgica, perpetrado por un grupo de ladrones en 2003.