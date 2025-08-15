Cine y TV

El viaje de Chihiro

Una niña se pierde con sus padres en un parque de diversiones abandonado y entra a una dimensión mística llena de criaturas mitológicas

14 de agosto de 2025 - 09:55

Dirección: Hayao Miyazaki

Guion: Hayao Miyazaki

Elenco: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Bunta Sugawara, Yoomi Tamai, Tsunehiko Kamijo, Takehiko Ono, Akio Nakamura

Calificación: Apta para todo público

Duración: 124 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:20 (subtitulada).

