El viaje de Chihiro

Dirección: Hayao Miyazaki
Guion: Hayao Miyazaki
Elenco: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Bunta Sugawara, Yoomi Tamai, Tsunehiko Kamijo, Takehiko Ono, Akio Nakamura
Calificación: Apta para todo público
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Duración: 124 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:20 (subtitulada).