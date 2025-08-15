Cine y TV

Hola Frida

La niña Frida Kahlo escapa al mundo infinito de su imaginación cuando queda en cama por una enfermedad.

14 de agosto de 2025 - 09:49

Dirección: André Kadi y Karine Vézina

Guion: André Kadi, Anne Bryan y Sophie Faucher

Elenco: Olivia Ruiz, Emma Rodríguez, Sophie Faucher, Manuel Tadros, Annie Girard, Rebeca Gonzales, Léo Côté, Joey Bélanger

Calificación: Apta para todo público

Duración: 82 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:50 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:45 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:45; 16:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:00 (en español).

