Hola Frida

Dirección: André Kadi y Karine Vézina
Guion: André Kadi, Anne Bryan y Sophie Faucher
Elenco: Olivia Ruiz, Emma Rodríguez, Sophie Faucher, Manuel Tadros, Annie Girard, Rebeca Gonzales, Léo Côté, Joey Bélanger
Calificación: Apta para todo público
Duración: 82 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:50 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:45 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:45; 16:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:00 (en español).