Animales peligrosos

Título original: Dangerous Animals

Dirección: Sean Byrne

Guion: Nick Lepard

Elenco: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston, Ella Newton, Liam Greinke, Rob Carlton

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50; 22:20 (subtitulada). D-Box , 18:50 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:20; 19:30; 22:15 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 19:10; 21:00 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:30; 16:20; 22:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 20:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:15; 21:15 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 20:30 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30; 16:05; 22:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 19:00 (en español). Solo sábado y domingo , 15:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:10 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:00 (en español).