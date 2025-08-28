Cine y TV

Demon Slayer: Mugen Train

El cazador de demonios Tanjiro y sus amigos se enfrentan a un poderoso enemigo sobrenatural a bordo de un tren.


28 de agosto de 2025 - 11:16

Dirección: Haruo Sotozaki

Guion: Ufotable (basado en un manga de Koyoharu Gotoge)

Elenco: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Daisuke Hirakawa, Akira Ishida

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 117 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:00; 19:40; 21:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 19:00 (subtitulada).

