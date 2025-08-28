Demon Slayer: Mugen Train

Dirección: Haruo Sotozaki
Guion: Ufotable (basado en un manga de Koyoharu Gotoge)
Elenco: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Daisuke Hirakawa, Akira Ishida
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 117 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:00; 19:40; 21:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 19:00 (subtitulada).