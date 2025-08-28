Dibujos imaginarios

Título original: Sketch

Dirección: Seth Worley

Guion: Seth Worley

Elenco: Tony Hale, D’Arcy Carden, Bianca Belle, Kue Lawrence, Kalon Cox, Jaxen KennerGenesis Rose Brown, Randa Newman

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Apta para todo público

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 93 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:55 (en español); 16:50 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:40; 14:30; 16:50 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González),

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:00; 17:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:15; 17:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15; 19:15 (en español). Solo sábado y domingo , 15:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:15; 20:30 (en español). Solo sábado y domingo , 15:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:30 (en español).