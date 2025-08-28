Título original: The Roses

Dirección: Jay Roach

Guion: Tony McNamara (basado en una novela de Warren Adler)

Elenco: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 105 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:40; 19:30; 21:00 (subtitulada). Premier , 15:40; 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:00; 18:00; 20:10 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:40; 21:30 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:15 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10 (en español); 21:30 (subtitulada).