Mascotas al rescate

Dirección: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy
Guion: David Alaux, Eric Tosti y Jean-François Tosti
Elenco: Damien Ferrette, Hervé Jolly, Kaycie Chase, Frantz Confiac, Emmanuel Garijo, Nicolas Marié, Stéphane Ronchewski
Calificación: Apta para todo público
Duración: 99 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:30; 16:10 (en español). Premier, 13:30 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:10; 15:10; 17:10 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:30; 16:40 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 15:10; 17:10 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:00; 16:40 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:30; 18:30 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:40; 18:40 (en español). Sólo sábado y domingo, 15:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:15; 16:30 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30; 18:30 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:05 (en español).