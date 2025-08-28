Orgullo y prejuicio

Título original: Pride and Prejudice

Dirección: Joe Wright

Guion: Deborah Moggach (basado en una novela de Jane Austen)

Elenco: Keira Knightley, Matthew Macfayden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Jena Malone, Tom Hollander, Penelope Wilton, Judi Dench, Carey Mulligan

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 129 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:30; 18:30; 21:40 (subtitulada). Premier , 15:30; 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:15 (subtitulada).