Orgullo y prejuicio

Título original: Pride and Prejudice
Dirección: Joe Wright
Guion: Deborah Moggach (basado en una novela de Jane Austen)
Elenco: Keira Knightley, Matthew Macfayden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Jena Malone, Tom Hollander, Penelope Wilton, Judi Dench, Carey Mulligan
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 129 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:30; 18:30; 21:40 (subtitulada). Premier, 15:30; 21:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:15 (subtitulada).