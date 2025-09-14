Gente

Alfombra roja de los Premios Emmy 2025: los looks que deslumbraron en la gran noche de la TV

Las estrellas de la televisión llegaron al Peacock Theatre con impactantes atuendos que marcaron tendencia. Colores vibrantes, siluetas audaces y guiños a la moda vintage dominaron la red carpet.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 20:12
Justine Lupe
Justine Lupe CAROLINE BREHMAN

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 es un espectáculo en sí mismo. Desde las primeras llegadas, quedó claro que las celebridades apostaron por estilos que combinan glamour clásico con toques de modernidad. Te mostramos los looks destacados de la noche.

Lucia Aniello y Paul W. Downs.

Lucia Aniello y Paul W. Downs.
Lucia Aniello y Paul W. Downs.

Gail Simmons

Gail Simmons
Gail Simmons

Megan Stalter

Megan Stalter
Megan Stalter

Jackie Tohn

Jackie Tohn
Jackie Tohn

Jason Segel y Kayla Radomski

Jason Segel y Kayla Radomski.
Jason Segel y Kayla Radomski.

Shabana Azeez

Shabana Azeez
Shabana Azeez

Brett Goldstein

Brett Goldstein
Brett Goldstein

Ben Stiller y Christine Taylor

Ben Stiller y Christine Taylor
Ben Stiller y Christine Taylor.

Dichen Lachman

Dichen Lachman
Dichen Lachman

Mona Kosar Abdi

Mona Kosar Abdi
Mona Kosar Abdi

Marian Wang

Marian Wang
Marian Wang

Shawn Hatosy y Kelly Albanese

El actor estadounidense Shawn Hatosy y su esposa, la actriz Kelly Albanese.
El actor estadounidense Shawn Hatosy y su esposa, la actriz Kelly Albanese.

Shanina Shaik

Shanina Shaik
Shanina Shaik

Phaedra Parks

Phaedra Parks
Phaedra Parks

Enlace copiado