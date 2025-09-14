La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 es un espectáculo en sí mismo. Desde las primeras llegadas, quedó claro que las celebridades apostaron por estilos que combinan glamour clásico con toques de modernidad. Te mostramos los looks destacados de la noche.
Alfombra roja de los Premios Emmy 2025: los looks que deslumbraron en la gran noche de la TV
Las estrellas de la televisión llegaron al Peacock Theatre con impactantes atuendos que marcaron tendencia. Colores vibrantes, siluetas audaces y guiños a la moda vintage dominaron la red carpet.
Enlace copiado