Bajo las banderas, el sol

Dirección: Juanjo Pereira

Guion: Juanjo Pereira

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 90 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:50; 17:20; 19:40; 22:10 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:20; 20:10 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:15 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 20:30 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 15:10 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 20:40 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 15:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15; 18:00; 19:35; 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:00; 17:40; 19:20; 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:20; 16:40; 19:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 19:10 (en español).