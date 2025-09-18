Cine y TV

Oshi no Ko: El último acto

Un ginecólogo, fan obsesivo de una famosa cantante de música pop, y una de sus pacientes mueren y reencarnan como los hijos de la artista, y deben crecer juntos en el complicado ambiente de la industria japonesa del entretenimiento.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 09:18

Dirección: Smith

Guion: Ayako Kitagawa (basado en un manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari)

Elenco: Kaito Sakurai, Nagisa Saito, Asuka Saito, Nanoka Hara, Mizuki Kayashima

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 129 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10; 18:20 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:30 (subtitulada).

