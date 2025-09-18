Oshi no Ko: El último acto

Dirección: Smith
Guion: Ayako Kitagawa (basado en un manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari)
Elenco: Kaito Sakurai, Nagisa Saito, Asuka Saito, Nanoka Hara, Mizuki Kayashima
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 129 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10; 18:20 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:30 (subtitulada).