¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana tenemos una nueva miniserie de suspenso con dos grandes estrellas, lo nuevo del universo de The Boys, una nueva temporada de Futurama y muchas otras novedades.

Series

Black Rabbit (Netflix)

Una miniserie de suspenso en la que el dueño de un popular local nocturno de Nueva York reconecta con su hermano, quien trae consigo peligros que amenazan con destruirlos a ambos. Protagonizada por Jude Law y Jason Bateman.

Gen V, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de este “spin-off” de la popular serie de superhéroes The Boys, que sigue a un grupo de jóvenes con superpoderes que entrenan en una academia manejada por la siniestra corporación Vought. Con Jaz Sinclair y Hamish Linklater.

El refugio atómico (Netflix)

Una serie española de ciencia ficción de los creadores de La casa de papel. La historia sigue a un grupo de multimillonarios que se encierran en un refugio subterráneo ante la amenaza de una inminente guerra nuclear. Protagonizan Miren Ibarguren y Joaquín Furriel.

The Morning Show, temporada 4 (Apple TV+)

Regresa este drama televisivo sobre las vidas, polémicas y tribulaciones de los presentadores y el equipo de un programa matutino de noticias de Nueva York. Con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.

El hotel embrujado (Netflix)

Una nueva serie animada para adultos creada por Matt Roller, guionista de Rick y Morty, que sigue a una mujer que debe administrar un hotel embrujado con ayuda de su hermano, quien es un fantasma.

Futurama, temporada 13 (Disney+)

Nuevos episodios de la mundialmente popular serie de comedia y ciencia ficción creada por Matt Groening, también creador de Los Simpson, con nuevas aventuras de Fry, Leela, el robot Bender y sus amigos de la compañía Planet Express.

1670, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie polaca de comedia histórica sobre las desventuras del jefe de una familia aristocrática en la Polonia del siglo XVII. Protagonizada por Bartłomiej Topa y Katarzyna Herman .

Platónico (Netflix)

Una serie turca de comedia romántica en la que un hombre de negocios cae en medio de un triángulo amoroso con dos mujeres tras un encuentro casual en un hotel. Con Kerem Busin, Öykü Karayel y Gupse Ozay.

Películas

Match: La reina de las apps de citas (Disney+)

Un drama biográfico sobre la vida de Whitney Wolf Held, creadora de la aplicación de citas en línea Bumble. Protagonizan Lily James y Dan Stevens y dirige Rachel Lee Goldenberg.

El pádel es nuestro (Amazon Prime Video)

Una comedia chilena en la que dos amigos fanáticos del pádel entran en una disputa con sus esposas que acaba resolviéndose en la cancha. Con Elisa Zulueta, Tiago Correa, Gonzalo Valenzuela y Yamila Reyna, dirigida por Gabriela Sobarzo.

El mismo día contigo (Netflix)

Una comedia romántica tailandesa sobre una mujer, conservadora de un museo, se ve atrapada en un bucle temporal y revive el mismo día una y otra vez. Protagonizada por Jarinporn Joonkiat, dirigida por Yanyong Kuruaungkoul y Rangsima Aukkarawiwat.

Y ella dijo quizás (Netflix)

Una comedia romántica alemana en la que una mujer criada en Alemania descubre que proviene de una adinerada familia turca, y su nueva vida pone en riesgo su relación con su pareja. Con Beritan Balci, dirigida por Buket Alakus y Ngo The Chau.