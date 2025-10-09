Super Wings: Máxima velocidad

Dirección: Xiaoqing Cai y Cai Dongqing
Guion: Gil Hoon Jung
Elenco: Moon Nam-sook, Choe Bo Bae, Lee Hyun, Kim Eun Ah, Zimu Shi, Lim Chae Heon, So-yeong Hong
Calificación: Apta para todo público
Duración: 89 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 16:20 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40; 15:50; 17:40 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:15; 15:00; 16:50 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:15; 15:00; 16:50 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:15; 15:00; 16:50 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45; 16:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 16:15 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:15; 15:00; 16:50 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:40 (en español).