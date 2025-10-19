Clásico del cine de terror tendrá una función especial en el Cine Cañisá

El emblemático Cine Cañisá, ubicado en el barrio Trinidad, albergará este domingo a una función especial de “La noche de los muertos vivientes”. La película, estrenada en 1968, está dirigida por George A. Romero y es considerada como la obra inaugural del mito moderno del zombi.
Filmada en blanco y negro, la película combina suspenso, crítica social y una atmósfera inconfundible que marcó generaciones.
La proyección será a las 19:00 y es organizada por Cine Cañisá y Teatrerías, invitando al público a vivir esta experiencia cinematográfica en un espacio donde la historia y la comunidad se encuentran.
Las entradas tienen un costo de G. 30.000 de forma anticipada y se pueden adquirir al (0991) 779-163. En boletería costarán G. 40.000.
