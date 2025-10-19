Cine y TV

Clásico del cine de terror tendrá una función especial en el Cine Cañisá

El Cine Canisá vuelve a abrir sus puertas, este domingo 19 de octubre, para ofrecer a la ciudadanía una función especial de un clásico del cine de terror: “La noche de los muertos vivientes”.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 01:00
El Cine Cañisá del barrio Trinidad ofrecerá este domingo una función especial para los amantes del cine de terror.
El Cine Cañisá del barrio Trinidad ofrecerá este domingo una función especial para los amantes del cine de terror.

El emblemático Cine Cañisá, ubicado en el barrio Trinidad, albergará este domingo a una función especial de “La noche de los muertos vivientes”. La película, estrenada en 1968, está dirigida por George A. Romero y es considerada como la obra inaugural del mito moderno del zombi.

Filmada en blanco y negro, la película combina suspenso, crítica social y una atmósfera inconfundible que marcó generaciones.

La proyección será a las 19:00 y es organizada por Cine Cañisá y Teatrerías, invitando al público a vivir esta experiencia cinematográfica en un espacio donde la historia y la comunidad se encuentran.

Las entradas tienen un costo de G. 30.000 de forma anticipada y se pueden adquirir al (0991) 779-163. En boletería costarán G. 40.000.

