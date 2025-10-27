Lucette, cine paraguayo doblado al guaraní, se proyecta en la Biblioteca del Congreso

El Centro Cultural de la República El Cabildo invita a la proyección de Lucette (2022), película paraguaya que será presentada con doblaje al guaraní este lunes 27 de octubre, a las 19:00, en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación (BACCN), ubicada sobre Río Ypané y Paulino Alén Benítez, en Asunción. La entrada es libre y gratuita.

Lea más: Joyas del Louvre: arte, fascinación y robos

Dirigida por Mburucuyá Fleitas y Óscar Ayala Paciello, Lucette es un thriller que indaga en los secretos de una familia con un tono de misterio y tensión. El elenco está conformado por Martina Núñez, Rodrigo Reichardt, Ato Gómez, Amambay Narváez y Chrystina Knapp.

Además de la proyección, la jornada incluirá la presentación de un reel con fragmentos de producciones nacionales e internacionales dobladas al guaraní, con el propósito de mostrar el potencial y la proyección de esta práctica en Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La actividad cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo y las declaraciones de interés cultural y lingüístico otorgadas por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas (SNPL).