Joyas del Louvre: arte, fascinación y robos

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, admitió que la prioridad durante demasiado tiempo había sido proteger a los visitantes en lugar de las obras. Los expertos en recuperación de arte robado señalaron que, si un establecimiento con tantos recursos como el Louvre podía ser saqueado tan fácilmente, entonces amenazas similares acechan para todos los museos del mundo.

El robo más reciente del Louvre ocurrió a plena luz del día entre las 9:30 y las 9:40 a.m., justo cuando el museo abrió. Toda la operación duró menos de 4 minutos según el la ministra de Cultura francesa, y de 6 a 7 minutos según otros. Lo cierto es que cuatro personas, incluidas algunas con pasamontañas, aparecieron en dos scooters de alta potencia.

Entraron al edificio desde el muelle al lado del Sena. Escalando el primer piso con una grúa, rompieron una ventana con vistas al río Sena y entraron en la Galería Apolo. Pero los guardias estaban desarmados y, aunque los ladrones blandieron amoladoras angulares, que usaron para cortar ambos juegos de cerraduras, no se hirió a nadie.

El Botín

En total, se robaron ocho objetos o nueve lotes de artículos de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia. La lista de objetos robados incluía: El collar de María Luisa. Pendientes de zafiro y un collar con zafiros y 631 diamantes.

Una tiara que una vez perteneció a la Emperatriz Eugenia. Joyas de la Reina María Amalia. Un collar de esmeraldas presentado por Napoleón a su segunda esposa en 1810. Un broche relicario y la corona de la Emperatriz Eugenia.

Al escapar, dejaron caer la corona de la Emperatriz Eugenia una pieza incrustada con 1354 diamantes y 56 esmeraldas. La misma fue descubierta poco después al lado de una calle cerca del museo, no muy lejos de su ruta de escape, aunque estaba dañada. Los criminales huyeron en motocicletas.

Mientras tanto, en paralelo, los visitantes fueron evacuados y el museo fue cerrado indefinidamente como un asunto de circunstancias especiales tras el robo. La Fiscalía de París abrió una investigación de inmediato, y fue entregada a una unidad especial de policía con una tasa de resolución muy alta.

Robos espectaculares

Este nuevo episodio nos lleva a recordar la historia de robos espectaculares sin heridos ni contusos físicos. Lo que nos lleva al imaginario de que estos ladrones son buenos, cultos y con clase.

Boston, 1990: Dos hombres haciéndose pasar por policías llegaron al Museo Isabella Stewart Gardner en 1990, sometieron a los guardias y luego se llevaron 13 obras de arte en 81 minutos, incluidas pinturas de Rembrandt, Vermeer, Degas y Manet. Este es un caso que aún no se ha resuelto, y el museo aún tiene agujeros vacíos donde solían colgar las obras.

El Grito de Munch: En 1994, una versión bien conocida de esta pintura fue robada en Oslo en un audaz robo que duró solo 50 segundos cuando los ladrones subieron por una escalera y rompieron una ventana. Dejaron una nota que decía: “Gracias por la falta de seguridad”. Una segunda versión de El Grito y La Madonna desaparecieron en un robo más violento en 2004, a plena luz del día, antes de ser encontradas dos años después.

La obra de arte más robada: El Retablo de Gante (1432) de los hermanos Van Eyck ha sido robado siete veces. Saqueado por las fuerzas de Napoleón en 1794 y exhibido en el museo del Louvre, fue incautado por capricho de Hitler en 1942 y guardado en una mina de sal.

Otros robos de alto perfil incluyeron los que involucraron obras de Van Gogh en Ámsterdam (1991), pinturas de Monet en Polonia (2000), artículos de la colección del empresario español Esther Koplowitz (2001), y joyas valoradas en 136 millones de dólares en el Hotel Carlton en Cannes (2013).

Paraguay y su propio “Robo del siglo”

Nuestro país no se ha librado del impacto de este lucrativo mercado negro, que en sus peores momentos robó unas 200 piezas en una década, con solo 40 piezas recuperadas.

Nuestro propio “Robo del siglo” ocurrió en el Museo de Bellas Artes (2002) fue grande por cómo se hizo. Los ladrones alquilaron un local comercial frente al museo y cavaron un túnel de alrededor de 30 metros de largo y tres metros de profundidad para llegar a la oficina del archivo.

Se robaron cinco pinturas, y aunque se han encontrado dos, la obra más significativa tomada —Jacopo Robusti de Tintoretto como Noble Veneciano— aún sigue desaparecida, junto con Virgen y Niño (Bartolomé Esteban Murillo) y Paisaje (Gustave Courbet).

Más adelante, una banda perpetró lo que se cree que es el mayor robo de patrimonio cultural del país en décadas después de que fueran saqueadas 120 imágenes religiosas de la época colonial de la casa de la familia Duarte Burró en Asunción. Los investigadores piensan que estos artículos estaban destinados a ser transportados al extranjero para su venta en el mercado negro, ya que los principales sospechosos en el caso son un español y un chileno.

Seguridad en el Louvre

Volviendo a Francia, el robo que marcó un antes y un después en términos de seguridad y notoriedad del Louvre fue el robo cometido contra La Mona Lisa el 21 de agosto de 1911. El cerebro detrás del robo fue Vincenzo Peruggia, un empleado del museo que, de manera extraña, simplemente tomó la pintura bajo su abrigo y salió. La pintura estuvo perdida durante más de dos años, lo cual es un concepto interesante en sí mismo, porque durante esos primeros años muchas personas iban al Louvre a mirar la nada.

Dos años después, el 10 de diciembre de 1913, Peruggia fue arrestado cuando intentó vender la pintura a un anticuario en Florencia; tras ser interrogado durante dos días por la policía y haber registrado su apartamento, sin embargo, no encontraron nada más. Se sintió impulsado a repatriar la obra para su país. Inicialmente condenado a un año y 15 días de prisión, luego se redujo a solo 7 meses y 9 días.

Irónicamente, fue el robo y la publicidad resultante lo que llevó a que la Mona Lisa se convirtiera en un icono internacional que muchos han calificado como uno “robado”. El robo, que puso al descubierto la vulnerabilidad de la seguridad en el museo y empujó a las autoridades a reconsiderar cómo debería protegerse el arte en una nueva era, sin embargo, los recientes robos demuestran que las vulnerabilidades persisten.

Crimen organizado

El nexo entre arte y crimen siempre ha existido, y ha sido alimentado por los precios astronómicos de las obras de arte y el interés que rodea su venta clandestina en un mercado negro ilegal. Estos robos están impregnados de fascinación pública, como se ve en cómo el incidente del Louvre “podría bien haber sido sacado del guion de una película de acción”.

Lo que es interesante es la audacia de los ladrones y la magnitud de la pérdida. Estos crímenes son frecuentemente obra del crimen organizado que busca vender arte robado, ganar millones o lavar dinero de empresas manchadas. El caso Lava Jato, en Brasil, evidenció este modus operandi.

Los robos de arte muestran la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural y artístico. La emoción que generan estos robos, con su misterio y su planificación, debería traducirse en una mayor comprensión pública de la importancia de la preservación.

Cinematografía

Robar obras de arte ha capturado la imaginación del cine y las plataformas de streaming. Uno de los últimos ejemplos de este perdurable atractivo es la película “Lift: A First-Class Heist,” con Gary Gray como director y Kevin Hart y Gugu Mbatha-Raw entre sus estrellas, que llegó a Netflix. “The Thomas Crown Affair” (1999), en la que un multimillonario planea robar un valioso Monet del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York, “Entrapment” (1999), que comienza con el robo de un valioso Rembrandt.

Por último, ya sea un apego emocional a las obras (como en “The Maiden Heist” (2009)" o una cuestión de saldar deudas como en “Ocean’s Twelve” (2004), la acción y la comedia mezcladas con la historia del arte son un género de ficción infinitamente visible.

