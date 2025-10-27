Memoria, mujeres y territorio en el Cine de Barrio del 3 Margens Festival

En este contexto, el ciclo Cine de Barrio se presentará el lunes 27 de octubre, a las 19:00, en el Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este (UNE), ubicado en el Km 8, Av. Universidad Nacional del Este. La entrada será libre y gratuita.

La jornada incluirá la proyección de dos cortometrajes que reflejan la fuerza creativa y la memoria cultural de la región. Desde Paraguay, “Hijas de Púa”, dirigido por Sady Barrios, propone un recorrido poético entre ruinas y recuerdos, siguiendo a una mujer en busca del legado de Serafina Dávalos. La obra, de 15 minutos, combina documental y ficción en un ejercicio de memoria y sensibilidad visual.

Por su parte, desde Brasil, se presentará “La casa de las Cantautoras”, documental de Marco Bonato (20 minutos) que retrata cómo Casa Foz, en Foz do Iguaçu, se convierte en refugio cultural para cinco artistas, entre ellas Ellen Mirú y Maria Nobre, quienes transforman el espacio en un territorio de creación colectiva.

La producción local del Cine de Barrio en esta edición está a cargo del elenco teatral Lanpium, que asume el desafío de articular arte, comunidad y territorio. Su participación aporta identidad cultural y compromiso social, fortaleciendo el vínculo entre el cine y las expresiones escénicas de la región.

El evento cuenta con el apoyo de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) y la Facultad de Filosofía de la UNE, además de Pitopu Comunicaciones y la Escuela de Periodismo.

Con proyecciones, foros, talleres y muestras competitivas, el 3 Margens Festival refuerza su carácter integrador entre Brasil, Paraguay y Argentina, consolidando a Ciudad del Este como un punto clave en la red audiovisual latinoamericana. Más información en festival3margens.com.