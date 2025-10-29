Vídeo: Netflix anuncia el estreno de la serie “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”

La plataforma Netflix reveló hoy el tráiler y anunció para el próximo 13 de noviembre el estreno de esta serie documental, denominada “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”. La misma constará de tres episodios, según anunció la plataforma.
“Aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años. Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados”, señala la publicación realizada por Netflix en sus redes sociales.
El 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa de 18 años fue asesinado a golpes en el balneario argentino de Villa Gesell, a la salida de una discoteca. El joven era hijo de los paraguayos Silvino Báez y Graciela Sosa, quienes activamente lucharon por encontrar justicia tras el asesinato.
Ocho jóvenes rugbistas fueron condenados por el caso en el año 2023.
