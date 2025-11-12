Salió el primer tráiler de Toy Story 5: ahora la amenaza tecnológica

Toy Story, el universo de los juguetes más famosos del cine se expande, pero también se moderniza. La noticia que ha paralizado a los fans de la animación llegó desde las redes sociales de Disney Latinoamérica: el lanzamiento oficial del primer tráiler de Toy Story 5. Tras más de tres décadas desde que Woody y Buzz Lightyear se conocieron por primera vez, esta nueva aventura promete ser un desafío completamente diferente para la pandilla.

La quinta entrega, cuyo estreno mundial está fijado para el 19 de junio de 2026, marca un hito importante: es la primera película de la saga en no contar con la participación creativa de John Lasseter, quien fue una figura central en el nacimiento y desarrollo de la franquicia. Este cambio de guardia augura una nueva dirección para la narrativa de Pixar.

El adelanto difundido es claro: la amenaza para Woody, Buzz y sus amigos ya no proviene de nuevos juguetes celosos o de dueños descuidados, sino de la propia evolución tecnológica. Las miradas de terror de la pandilla habitual se justifican al ver el objeto que parece robar la atención y el tiempo de juego de Bonnie: una tablet llamada “Lilypad”.

Esta némesis digital, que amenaza con sumir a los juguetes tradicionales en el ostracismo, lleva el concepto de “jugar” a un nuevo territorio. La tecnología se convierte, irónicamente, en el antagonista de los juguetes que cobraron vida gracias a la imaginación.

En la rueda de prensa de lanzamiento del tráiler, los codirectores Andrew Stanton y Kenna Harris ofrecieron sus primeras impresiones sobre esta arriesgada apuesta narrativa. “Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes podría responder al mundo tecnológico actual,” declararon, sugiriendo un comentario social sutil sobre la desconexión digital.

El personaje de la tableta “Lilypad” cobrará vida con la voz de una estrella en ascenso: Greta Lee, conocida por su aclamado papel en ‘Vidas pasadas’. Según los directores, Lee “equilibra un tono juguetón y antagónico con humor y corazón,” lo que sugiere que Lilypad no será una villana unidimensional.

La buena noticia para los nostálgicos es que el reparto de voces original regresa para darle vida a los personajes que tanto amamos. Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) y Tony Hale (Forky) están confirmados, asegurando que, pese a los cambios, la esencia de la amistad perdurará. La nueva era de ‘Toy Story’ ha comenzado, y parece que la pregunta ahora es: ¿podrán los juguetes tradicionales competir contra el scroll infinito?