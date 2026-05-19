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Sin embargo, la Presidencia a su cargo le otorgó un carnet de Dirección General de Información Presidencial en julio de 2025 como comunicador digital.

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Jimmy no es un simple “militante” del cartismo como quiere convencerle “Pinocho” a la ciudadanía. Es un colaborador “mero mero” de su gobierno de “Horror Colorado”.

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Hay cada vez más indicios ciertos que tienden a confirmar de dónde podría provenir la “campaña sucia” contra medios de comunicación, periodistas y políticos críticos al gobierno cartista.

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Todos los caminos conducen al “señor de los helicópteros”.

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Hay que ser miserable para pagar estas cosas en vez de invertir en cuestiones más útiles como compra de medicamentos.

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El “primazo” Villate, titular de Mitic, debe renunciar al cargo por ocultar datos y tratar de burlarse del pueblo paraguayo. Pero no lo hará porque se cree impune.

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¿Se pagó con dinero público esta miserabilidad? Falta confirmar.

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Se le “está quemando el rancho” al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Desde EE.UU. viene una denuncia terrible en su contra.

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A pocos días del Mundial, un influyente medio de comunicación de New York le acusa de haberse quedado con unos palenques, que fue recuperado de un escándalo de corrupción. Fue tras una investigación que pone los pelos de punta a cualquiera.

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Ya no puede decir que esto es una “jugarreta” de un medio de Paraguay y otras excusas.

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Veremos qué dice ahora. Pero la pelota ya se “manchó” hace raaato.

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Casi todos los partidos y movimientos que competirán en las internas municipales del domingo 7 de junio, con excepción del cartismo, alertan de que las máquinas de votación de la empresa “amiga” no ofrece garantías.

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Es como que el cartismo elija en un partido de fútbol al árbitro, los asistentes y la gente del VAR. Algo parecido está ocurriendo.

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Lo sospechoso es que el TSJE defienda a esta empresa, que fue descalificada incluso en el primer llamado. Pero no solo ellos, sino también trolls y perifoneros.